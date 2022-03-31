Для челябинского адвоката просят реальный срок по делу об афере

Приговор будет оглашен 4 апреля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сосновском районном суде Челябинской области состоялись прения сторон по уголовному делу в отношении адвоката Артема Черногорлова и трех его соучастников Дмитрия Майера, Александра Карандашова и Наталии Немчиновой, обвиняемых в мошенничестве в крупном размере. Государственный обвинитель запросил для всех четверых наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима. Информацию об этом URA.RU подтвердили в прокуратуре района.

«Подсудимые обвиняются в том, что в 2020 году путем обмана и злоупотребления доверием совершили хищение денежных средств потерпевшего, который обратился к адвокату адвокатской палаты Челябинской области за юридической помощью. Они обещали создать условия для прекращения уголовного дела, которое было возбуждено в отношении потерпевшего, за услуги потребовали 600 тыс. рублей, из которых получили 150 тыс. рублей, а затем были задержаны сотрудниками УФСБ по Челябинской области», — рассказали в прокуратуре.

В судебных прениях гособвинитель запросил для адвоката четыре года в колонии общего режима со штрафом в 50 тыс. рублей, для женщины, которая координировала действия всех соучастников — четыре года и шесть месяцев в колонии со штрафом в 60 тыс. рублей, для третьего фигуранта, представлявшегося сотрудником спецслужб — три года шесть и месяцев в колонии со штрафом в 40 тыс. рублей, для помощника адвоката — три года и шесть месяцев со штрафом в 40 тыс. рублей. Кроме того, прокурор попросил удовлетворить гражданский иск потерпевшего и взыскать с подсудимых компенсацию морального вреда в размере двух миллионов рублей.

Артема Черногорлова задержали в июле 2020 года. Затем чуть позже были задержаны остальные соучастники. Их жертвой стал предприниматель, которого бывшие партнеры по бизнесу обвиняли в грабеже ювелирных изделий.

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