В Екатеринбурге представитель управляющей компании «Квартал» Владимир Михеев напал на газовика из службы «Тандем Сервис». Инцидент произошел в доме на улице Очеретина. Причиной послужило решение арбитражного суда о передаче УК «Квартал» всех технических помещений под ответственность УК «Тандем Сервис».
«Михеев был не в адекватном состоянии. Он кричал, что всех зарежет. Михеев сделал видимо это со злости, что дом перешел из его контроля в другую компанию. Он ходил с молотком, но при себе у него было два ножа. Со слов свидетелей, первый они отобрали у Михеева, когда он ранил газовика. Они связали его ремнями. Но Михеев их порвал. Второй нож у Владимира Михеева выбивал ногами житель другого подъезда, который прибежал», — передает «КП-Екатеринбург» рассказ очевидца.
Также сообщается, что незадолго до этого Михеев посетил другой дом на улице Очеретина, где нагрубил жительницам и применил физическое насилие к одной из них. Вместе с дворником злоумышленник пытался отключить дом от газа.
В Екатеринбурге представитель управляющей компании «Квартал» Владимир Михеев напал на газовика из службы «Тандем Сервис». Инцидент произошел в доме на улице Очеретина. Причиной послужило решение арбитражного суда о передаче УК «Квартал» всех технических помещений под ответственность УК «Тандем Сервис». «Михеев был не в адекватном состоянии. Он кричал, что всех зарежет. Михеев сделал видимо это со злости, что дом перешел из его контроля в другую компанию. Он ходил с молотком, но при себе у него было два ножа. Со слов свидетелей, первый они отобрали у Михеева, когда он ранил газовика. Они связали его ремнями. Но Михеев их порвал. Второй нож у Владимира Михеева выбивал ногами житель другого подъезда, который прибежал», — передает «КП-Екатеринбург» рассказ очевидца. Также сообщается, что незадолго до этого Михеев посетил другой дом на улице Очеретина, где нагрубил жительницам и применил физическое насилие к одной из них. Вместе с дворником злоумышленник пытался отключить дом от газа.