Из-за коммунальной войны в Екатеринбурге произошла поножовщина. «Кричал, что всех зарежет»

02 апреля 2022 в 05:17 Размер текста - 17 +

Сотрудник жилищной компании вел себя агрессивно из-за недовольства судебным решением Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге представитель управляющей компании «Квартал» Владимир Михеев напал на газовика из службы «Тандем Сервис». Инцидент произошел в доме на улице Очеретина. Причиной послужило решение арбитражного суда о передаче УК «Квартал» всех технических помещений под ответственность УК «Тандем Сервис». «Михеев был не в адекватном состоянии. Он кричал, что всех зарежет. Михеев сделал видимо это со злости, что дом перешел из его контроля в другую компанию. Он ходил с молотком, но при себе у него было два ножа. Со слов свидетелей, первый они отобрали у Михеева, когда он ранил газовика. Они связали его ремнями. Но Михеев их порвал. Второй нож у Владимира Михеева выбивал ногами житель другого подъезда, который прибежал», — передает «КП-Екатеринбург» рассказ очевидца. Также сообщается, что незадолго до этого Михеев посетил другой дом на улице Очеретина, где нагрубил жительницам и применил физическое насилие к одной из них. Вместе с дворником злоумышленник пытался отключить дом от газа. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Екатеринбурге представитель управляющей компании «Квартал» Владимир Михеев напал на газовика из службы «Тандем Сервис». Инцидент произошел в доме на улице Очеретина. Причиной послужило решение арбитражного суда о передаче УК «Квартал» всех технических помещений под ответственность УК «Тандем Сервис». «Михеев был не в адекватном состоянии. Он кричал, что всех зарежет. Михеев сделал видимо это со злости, что дом перешел из его контроля в другую компанию. Он ходил с молотком, но при себе у него было два ножа. Со слов свидетелей, первый они отобрали у Михеева, когда он ранил газовика. Они связали его ремнями. Но Михеев их порвал. Второй нож у Владимира Михеева выбивал ногами житель другого подъезда, который прибежал», — передает «КП-Екатеринбург» рассказ очевидца. Также сообщается, что незадолго до этого Михеев посетил другой дом на улице Очеретина, где нагрубил жительницам и применил физическое насилие к одной из них. Вместе с дворником злоумышленник пытался отключить дом от газа.