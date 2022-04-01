01 апреля 2022

Из-за коммунальной войны в Екатеринбурге произошла поножовщина. «Кричал, что всех зарежет»

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв в жилом доме на улице Индустрии, микрорайон Уралмаш. Екатеринбург, газ, газификация, газовики, домашний газ
Сотрудник жилищной компании вел себя агрессивно из-за недовольства судебным решением Фото:

В Екатеринбурге представитель управляющей компании «Квартал» Владимир Михеев напал на газовика из службы «Тандем Сервис». Инцидент произошел в доме на улице Очеретина. Причиной послужило решение арбитражного суда о передаче УК «Квартал» всех технических помещений под ответственность УК «Тандем Сервис».

«Михеев был не в адекватном состоянии. Он кричал, что всех зарежет. Михеев сделал видимо это со злости, что дом перешел из его контроля в другую компанию. Он ходил с молотком, но при себе у него было два ножа. Со слов свидетелей, первый они отобрали у Михеева, когда он ранил газовика. Они связали его ремнями. Но Михеев их порвал. Второй нож у Владимира Михеева выбивал ногами житель другого подъезда, который прибежал», — передает «КП-Екатеринбург» рассказ очевидца.

Также сообщается, что незадолго до этого Михеев посетил другой дом на улице Очеретина, где нагрубил жительницам и применил физическое насилие к одной из них. Вместе с дворником злоумышленник пытался отключить дом от газа.

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В Екатеринбурге представитель управляющей компании «Квартал» Владимир Михеев напал на газовика из службы «Тандем Сервис». Инцидент произошел в доме на улице Очеретина. Причиной послужило решение арбитражного суда о передаче УК «Квартал» всех технических помещений под ответственность УК «Тандем Сервис». «Михеев был не в адекватном состоянии. Он кричал, что всех зарежет. Михеев сделал видимо это со злости, что дом перешел из его контроля в другую компанию. Он ходил с молотком, но при себе у него было два ножа. Со слов свидетелей, первый они отобрали у Михеева, когда он ранил газовика. Они связали его ремнями. Но Михеев их порвал. Второй нож у Владимира Михеева выбивал ногами житель другого подъезда, который прибежал», — передает «КП-Екатеринбург» рассказ очевидца. Также сообщается, что незадолго до этого Михеев посетил другой дом на улице Очеретина, где нагрубил жительницам и применил физическое насилие к одной из них. Вместе с дворником злоумышленник пытался отключить дом от газа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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