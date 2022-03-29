Из Челябинской области запретили вывозить 22 тонны фруктов

Фрукты перевозились без фитосанитарных документов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На границе РФ с Казахстаном в Челябинской области запретили вывоз 22 тонн свежих фруктов. Как сообщили URA.RU в управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, продукцию пытались вывезти без фитосанитарных документов.

«Свежие фрукты общим весом 22 тонны происхождением РФ, Марокко, Египет, Турция, ЮАР вывозились без фитосанитарного сертификата… Отсутствие фитосанитарного сертификата является нарушением требований международного и российского законодательства в области карантина растений», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре.

В управлении добавили, что продукция была перехвачена на контрольно-пропускном пункте в Троицке. За нарушение Федерального закона «О карантине растений» перевозчик привлечен к административной ответственности.

На российско—казахстанском участке границы ранее в течении нескольких дней были перехвачены и возвращены в Челябинскую область две партии рыбы, общей массой 590 килограммов. Как сообщили в Россельхознадзоре, причиной возврата стало отсутствие ветеринарных документов.