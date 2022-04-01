Бывший пермский чиновник стал совладельцем земли возле аэропорта

Михаил Носов стал соучредителем компании, владеющей землей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывший сотрудник департамента агропромкомплекса Пермского края Михаил Носов стал совладельцем 30 га земли возле аэропорта. Он приобрел долю в ООО «Лэнд», владеющим участком.

«Михаил Носов, бывший гендиректор госкомпании „Пермагростройзаказчик“, 30 марта стал держателем 50% долей в компании „Лэнд“, владеющей участком в 30 га возле пермского аэропорта», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Одновременно с этим из состава соучредителей вышли бывший глава краевого правительства Николай Бухвалов, экс-председатель совета директоров «Горнозаводскцемента» Анатолий Мокрушин, а также бизнесмены Михаил Давыденко и Дмитрий Эткин.

Участок у аэропорта предполагалось отдать под строительство логистического центра. Генеральным директором компании «Ленд» значится Борис Демин. Он является совладельцем нескольких компаний, соучредителем которых также значится Бухвалов.