01 апреля 2022
31 марта 2022

Бывший пермский чиновник стал совладельцем земли возле аэропорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Съезд КПРФ. Москва, депутат, чиновник, бизнесмен
Михаил Носов стал соучредителем компании, владеющей землей Фото:

Бывший сотрудник департамента агропромкомплекса Пермского края Михаил Носов стал совладельцем 30 га земли возле аэропорта. Он приобрел долю в ООО «Лэнд», владеющим участком.

«Михаил Носов, бывший гендиректор госкомпании „Пермагростройзаказчик“, 30 марта стал держателем 50% долей в компании „Лэнд“, владеющей участком в 30 га возле пермского аэропорта», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Одновременно с этим из состава соучредителей вышли бывший глава краевого правительства Николай Бухвалов, экс-председатель совета директоров «Горнозаводскцемента» Анатолий Мокрушин, а также бизнесмены Михаил Давыденко и Дмитрий Эткин.

Участок у аэропорта предполагалось отдать под строительство логистического центра. Генеральным директором компании «Ленд» значится Борис Демин. Он является совладельцем нескольких компаний, соучредителем которых также значится Бухвалов.

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Бывший сотрудник департамента агропромкомплекса Пермского края Михаил Носов стал совладельцем 30 га земли возле аэропорта. Он приобрел долю в ООО «Лэнд», владеющим участком. «Михаил Носов, бывший гендиректор госкомпании „Пермагростройзаказчик“, 30 марта стал держателем 50% долей в компании „Лэнд“, владеющей участком в 30 га возле пермского аэропорта», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Одновременно с этим из состава соучредителей вышли бывший глава краевого правительства Николай Бухвалов, экс-председатель совета директоров «Горнозаводскцемента» Анатолий Мокрушин, а также бизнесмены Михаил Давыденко и Дмитрий Эткин. Участок у аэропорта предполагалось отдать под строительство логистического центра. Генеральным директором компании «Ленд» значится Борис Демин. Он является совладельцем нескольких компаний, соучредителем которых также значится Бухвалов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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