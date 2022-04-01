Бывший пермский чиновник стал совладельцем земли возле аэропорта

Бывший сотрудник департамента агропромкомплекса Пермского края Михаил Носов стал совладельцем 30 га земли возле аэропорта. Он приобрел долю в ООО «Лэнд», владеющим участком.
«Михаил Носов, бывший гендиректор госкомпании „Пермагростройзаказчик“, 30 марта стал держателем 50% долей в компании „Лэнд“, владеющей участком в 30 га возле пермского аэропорта», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Одновременно с этим из состава соучредителей вышли бывший глава краевого правительства Николай Бухвалов, экс-председатель совета директоров «Горнозаводскцемента» Анатолий Мокрушин, а также бизнесмены Михаил Давыденко и Дмитрий Эткин.
Участок у аэропорта предполагалось отдать под строительство логистического центра. Генеральным директором компании «Ленд» значится Борис Демин. Он является совладельцем нескольких компаний, соучредителем которых также значится Бухвалов.
Бывший сотрудник департамента агропромкомплекса Пермского края Михаил Носов стал совладельцем 30 га земли возле аэропорта. Он приобрел долю в ООО «Лэнд», владеющим участком. «Михаил Носов, бывший гендиректор госкомпании „Пермагростройзаказчик“, 30 марта стал держателем 50% долей в компании „Лэнд“, владеющей участком в 30 га возле пермского аэропорта», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Одновременно с этим из состава соучредителей вышли бывший глава краевого правительства Николай Бухвалов, экс-председатель совета директоров «Горнозаводскцемента» Анатолий Мокрушин, а также бизнесмены Михаил Давыденко и Дмитрий Эткин. Участок у аэропорта предполагалось отдать под строительство логистического центра. Генеральным директором компании «Ленд» значится Борис Демин. Он является совладельцем нескольких компаний, соучредителем которых также значится Бухвалов.