Пермский пенсионер, чуть не провалившийся под лед, сам вызвал МЧС

Пенсионер решил сократить путь, но чуть не утонул Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сообщение на пульт диспетчера пермской службы 112 от мужчины, который стоит на тонком льду на середине реки, поступило 25 апреля. «Поверхность вся трещит, есть риск провалиться под воду», — цитируют слова пенсионера в пресс-службе краевого Минтербеза. Инцидент произошел на реке Сылва.

«Решил сократить путь в соседнюю деревню и пошел прямиком через реку, снарядившись для уверенности доской и палкой. Через приличное расстояние стало понятно, что кругом подступает вода, а лед почти растаял. Мужчина сам позвонил по номеру 112», — поясняют на сайте министерства. Пенсионера удалось спасти. В ведомстве отмечают, что с начала года на водоемах в крае уже произошло 4 происшествия, 2 человека погибли.

«Благодаря профессионализму и оперативности наших спасателей, все закончилось благополучно», — написано в сообщении на сайте. Это третий случай спасения.