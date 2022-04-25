Пермский пенсионер, чуть не провалившийся под лед, сам вызвал МЧС

Сообщение на пульт диспетчера пермской службы 112 от мужчины, который стоит на тонком льду на середине реки, поступило 25 апреля. «Поверхность вся трещит, есть риск провалиться под воду», — цитируют слова пенсионера в пресс-службе краевого Минтербеза. Инцидент произошел на реке Сылва.
«Решил сократить путь в соседнюю деревню и пошел прямиком через реку, снарядившись для уверенности доской и палкой. Через приличное расстояние стало понятно, что кругом подступает вода, а лед почти растаял. Мужчина сам позвонил по номеру 112», — поясняют на сайте министерства. Пенсионера удалось спасти. В ведомстве отмечают, что с начала года на водоемах в крае уже произошло 4 происшествия, 2 человека погибли.
«Благодаря профессионализму и оперативности наших спасателей, все закончилось благополучно», — написано в сообщении на сайте. Это третий случай спасения.
Сообщение на пульт диспетчера пермской службы 112 от мужчины, который стоит на тонком льду на середине реки, поступило 25 апреля. «Поверхность вся трещит, есть риск провалиться под воду», — цитируют слова пенсионера в пресс-службе краевого Минтербеза. Инцидент произошел на реке Сылва. «Решил сократить путь в соседнюю деревню и пошел прямиком через реку, снарядившись для уверенности доской и палкой. Через приличное расстояние стало понятно, что кругом подступает вода, а лед почти растаял. Мужчина сам позвонил по номеру 112», — поясняют на сайте министерства. Пенсионера удалось спасти. В ведомстве отмечают, что с начала года на водоемах в крае уже произошло 4 происшествия, 2 человека погибли. «Благодаря профессионализму и оперативности наших спасателей, все закончилось благополучно», — написано в сообщении на сайте. Это третий случай спасения.