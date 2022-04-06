06 апреля 2022

На малой родине рассказали о жизни погибшего на Украине пермяка

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Андрей Тютиков с честью и достоинством выполнил свой воинский долг, был верен присяге и героически погиб (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Погибший в ходе спецоперации на Украине Андрей Тютиков из Очерского округа Пермского края воспитывался в детдоме, а потом в приемной семье. Его родная мама умерла после тяжелой болезни. Решение пойти в армию по контракту он принял самостоятельно уже после возвращения со срочной службы, рассказали в администрации Очера.

«Андрей родился 15 августа 1996 года в деревне Киприно Очерского района в многодетной семье. Его родная мама умерла после тяжелой болезни. Андрей вместе со старшими братом и сестрой попал в детский дом. С 2007 года воспитывался в приемной семье. Окончив Очерскую среднюю школу №2, поступил в колледж, после которого был призван в ряды Вооруженных Сил России. Отслужив в армии, вернулся в Очер. Весной 2021 года принял решение уйти служить по контракту», — приводится биография Тютикова на странице администрации Очерского городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Андрей служил в 15-й отдельной гвардейской Берлинской Краснознаменной ордена Кутузова мотострелковой бригаде, которая относится к Миротворческим силам РФ. Он погиб 31 марта в ходе спецоперации на Украине, целью которой является защита жителей республик Донбасса (ДНР и ЛНР) от геноцида, отмечают очерские власти. Спецоперация российских войск на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин говорил, что это вынужденная мера, направленная на избавление жителей Донбасса от страданий.

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Погибший в ходе спецоперации на Украине Андрей Тютиков из Очерского округа Пермского края воспитывался в детдоме, а потом в приемной семье. Его родная мама умерла после тяжелой болезни. Решение пойти в армию по контракту он принял самостоятельно уже после возвращения со срочной службы, рассказали в администрации Очера. «Андрей родился 15 августа 1996 года в деревне Киприно Очерского района в многодетной семье. Его родная мама умерла после тяжелой болезни. Андрей вместе со старшими братом и сестрой попал в детский дом. С 2007 года воспитывался в приемной семье. Окончив Очерскую среднюю школу №2, поступил в колледж, после которого был призван в ряды Вооруженных Сил России. Отслужив в армии, вернулся в Очер. Весной 2021 года принял решение уйти служить по контракту», — приводится биография Тютикова на странице администрации Очерского городского округа в соцсети «ВКонтакте». Андрей служил в 15-й отдельной гвардейской Берлинской Краснознаменной ордена Кутузова мотострелковой бригаде, которая относится к Миротворческим силам РФ. Он погиб 31 марта в ходе спецоперации на Украине, целью которой является защита жителей республик Донбасса (ДНР и ЛНР) от геноцида, отмечают очерские власти. Спецоперация российских войск на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин говорил, что это вынужденная мера, направленная на избавление жителей Донбасса от страданий.
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