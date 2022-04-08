Аналитик анонсировал снижение доллара до 60 рублей

На фоне продаж валютной выручки и дальнейшего предложения валюты со стороны частных лиц курс доллара может вернуться к 60—65 рублей за доллар. Такой прогноз сделал руководитель отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.
«На фоне тенденции к укреплению рубля население в апреле может сократить накопленные валютные сбережения», — заявил Локтюхов «Коммерсанту». Согласно его прогнозу, доллар может упасть до 60—65 рублей.
Курсы ведущих валют упали на фоне новых санкций против российских банков. По словам частного инвестора Дениса Коршилова, из-за санкций люди осторожнее стали относиться к валютным вкладам и начали отдавать предпочтение рублевым. Также укреплению рубля способствует низкий спрос на валюты со стороны импортеров и высокие цены на энергоносители.
Курс доллара на российском рынке упал ниже 75,5 рубля. Курс евро опустился ниже 81,5 рубля. США, страны Европы и другие государства ввели против России санкции из-за начала спецоперации на Украине в конце февраля. После этого рубль начал падать. Однако в конце марта курс валюты стал опускаться. Российская валюта укрепилась после того, как президент РФ Владимир Путин поставил ультиматум западным странам об оплате газа рублями для недружественных стран, сообщает портал «Дни.ру».
На фоне продаж валютной выручки и дальнейшего предложения валюты со стороны частных лиц курс доллара может вернуться к 60—65 рублей за доллар. Такой прогноз сделал руководитель отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов. «На фоне тенденции к укреплению рубля население в апреле может сократить накопленные валютные сбережения», — заявил Локтюхов «Коммерсанту». Согласно его прогнозу, доллар может упасть до 60—65 рублей. Курсы ведущих валют упали на фоне новых санкций против российских банков. По словам частного инвестора Дениса Коршилова, из-за санкций люди осторожнее стали относиться к валютным вкладам и начали отдавать предпочтение рублевым. Также укреплению рубля способствует низкий спрос на валюты со стороны импортеров и высокие цены на энергоносители. Курс доллара на российском рынке упал ниже 75,5 рубля. Курс евро опустился ниже 81,5 рубля. США, страны Европы и другие государства ввели против России санкции из-за начала спецоперации на Украине в конце февраля. После этого рубль начал падать. Однако в конце марта курс валюты стал опускаться. Российская валюта укрепилась после того, как президент РФ Владимир Путин поставил ультиматум западным странам об оплате газа рублями для недружественных стран, сообщает портал «Дни.ру».