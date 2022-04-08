Аналитик анонсировал снижение доллара до 60 рублей

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Деньги. Челябинск, купюры, монеты, валюта, деньги, рубль, доллар, бакс
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Санкции против России вообще и Урала в частности

На фоне продаж валютной выручки и дальнейшего предложения валюты со стороны частных лиц курс доллара может вернуться к 60—65 рублей за доллар. Такой прогноз сделал руководитель отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

«На фоне тенденции к укреплению рубля население в апреле может сократить накопленные валютные сбережения», — заявил Локтюхов «Коммерсанту». Согласно его прогнозу, доллар может упасть до 60—65 рублей.

Курсы ведущих валют упали на фоне новых санкций против российских банков. По словам частного инвестора Дениса Коршилова, из-за санкций люди осторожнее стали относиться к валютным вкладам и начали отдавать предпочтение рублевым. Также укреплению рубля способствует низкий спрос на валюты со стороны импортеров и высокие цены на энергоносители.

Курс доллара на российском рынке упал ниже 75,5 рубля. Курс евро опустился ниже 81,5 рубля. США, страны Европы и другие государства ввели против России санкции из-за начала спецоперации на Украине в конце февраля. После этого рубль начал падать. Однако в конце марта курс валюты стал опускаться. Российская валюта укрепилась после того, как президент РФ Владимир Путин поставил ультиматум западным странам об оплате газа рублями для недружественных стран, сообщает портал «Дни.ру».

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На фоне продаж валютной выручки и дальнейшего предложения валюты со стороны частных лиц курс доллара может вернуться к 60—65 рублей за доллар. Такой прогноз сделал руководитель отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов. «На фоне тенденции к укреплению рубля население в апреле может сократить накопленные валютные сбережения», — заявил Локтюхов «Коммерсанту». Согласно его прогнозу, доллар может упасть до 60—65 рублей. Курсы ведущих валют упали на фоне новых санкций против российских банков. По словам частного инвестора Дениса Коршилова, из-за санкций люди осторожнее стали относиться к валютным вкладам и начали отдавать предпочтение рублевым. Также укреплению рубля способствует низкий спрос на валюты со стороны импортеров и высокие цены на энергоносители. Курс доллара на российском рынке упал ниже 75,5 рубля. Курс евро опустился ниже 81,5 рубля. США, страны Европы и другие государства ввели против России санкции из-за начала спецоперации на Украине в конце февраля. После этого рубль начал падать. Однако в конце марта курс валюты стал опускаться. Российская валюта укрепилась после того, как президент РФ Владимир Путин поставил ультиматум западным странам об оплате газа рублями для недружественных стран, сообщает портал «Дни.ру».
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