Аналитик анонсировал снижение доллара до 60 рублей

Доллар может опуститься еще ниже Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

На фоне продаж валютной выручки и дальнейшего предложения валюты со стороны частных лиц курс доллара может вернуться к 60—65 рублей за доллар. Такой прогноз сделал руководитель отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

«На фоне тенденции к укреплению рубля население в апреле может сократить накопленные валютные сбережения», — заявил Локтюхов « Коммерсанту» . Согласно его прогнозу, доллар может упасть до 60—65 рублей.

Курсы ведущих валют упали на фоне новых санкций против российских банков. По словам частного инвестора Дениса Коршилова, из-за санкций люди осторожнее стали относиться к валютным вкладам и начали отдавать предпочтение рублевым. Также укреплению рубля способствует низкий спрос на валюты со стороны импортеров и высокие цены на энергоносители.

Курс доллара на российском рынке упал ниже 75,5 рубля. Курс евро опустился ниже 81,5 рубля. США, страны Европы и другие государства ввели против России санкции из-за начала спецоперации на Украине в конце февраля. После этого рубль начал падать. Однако в конце марта курс валюты стал опускаться. Российская валюта укрепилась после того, как президент РФ Владимир Путин поставил ультиматум западным странам об оплате газа рублями для недружественных стран, сообщает портал «Дни.ру».