Продюсер Фадеев назвал Rutube «адским монстром»

11 апреля 2022 в 16:15 Размер текста - 17 +

Продюсер Максим Фадеев рассказал о сложностях перехода на русский видеохостинг Фото: http://www.max-fadeev.ru/ Продюсер, уроженец Кургана Максим Фадеев после попыток разобраться в видеохостинге Rutube назвал его «монстром». Об этом он 11 апреля написал в своем telegram-канале. «Я хотел поделиться с вами ощущением по поводу Rutube. Я начал переходить сейчас, и понял, что столкнулся с каким-то адским непонятным мне монстром, с которым нельзя договориться. Куда не ткни — везде беда. Куда не ткни — везде препятствие», — объяснил Фадеев. Ему стало интересно, кто создавал этот сервис. Фадеев обратился к представителям Rutube, напомнив, что в мире есть много хороших русских программистов. Ранее представители Минобрнауки РФ рекомендовали российским вузам перенести контент с видеохостинга YouTube на платформы «ВКонтакте» и Rutube. До этого Роскомнадзор вынес Google предупреждение из-за работы YouTube, в котором заблокировали каналы российских СМИ, обвинив в цензуре. Представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что YouTube в скором времени может стать запрещенным на территории РФ и рекомендовала пользователям поскорее перейти на отечественные платформы. Российские разработчики Juice Development уже запустили сервис по переносу каналов из YouTube в соцсеть «ВКонтакте». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

Продюсер, уроженец Кургана Максим Фадеев после попыток разобраться в видеохостинге Rutube назвал его «монстром». Об этом он 11 апреля написал в своем telegram-канале. «Я хотел поделиться с вами ощущением по поводу Rutube. Я начал переходить сейчас, и понял, что столкнулся с каким-то адским непонятным мне монстром, с которым нельзя договориться. Куда не ткни — везде беда. Куда не ткни — везде препятствие», — объяснил Фадеев. Ему стало интересно, кто создавал этот сервис. Фадеев обратился к представителям Rutube, напомнив, что в мире есть много хороших русских программистов. Ранее представители Минобрнауки РФ рекомендовали российским вузам перенести контент с видеохостинга YouTube на платформы «ВКонтакте» и Rutube. До этого Роскомнадзор вынес Google предупреждение из-за работы YouTube, в котором заблокировали каналы российских СМИ, обвинив в цензуре. Представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что YouTube в скором времени может стать запрещенным на территории РФ и рекомендовала пользователям поскорее перейти на отечественные платформы. Российские разработчики Juice Development уже запустили сервис по переносу каналов из YouTube в соцсеть «ВКонтакте».