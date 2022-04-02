Письмо вузам о переносе контента с YouTube назвали рекомендацией

02 апреля 2022 в 18:33 Размер текста - 17 +

Вузы сами могут решать, где выкладывать видеоконтент, сообщили в Минобрнауки Фото: Денис Моргунов © URA.RU Письмо Минобрнауки РФ о переносе видеоконтента российских вузов с видеохостинга YouTube на отечественный Rutube является рекомендацией. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Вузы автономны в принятии своих решений, это определено в федеральном законе об образовании. Письмо Минобрнауки России имеет рекомендательный характер и направлено на максимальную представленность университетов в российских VK.Video и Rutube», — сообщили в Минобрнауки. В ведомстве отметили, что рекомендация является частью тренда на импортозамещение, которое коснулось и медиаплатформ. «Поэтому мы предложили вузам переносить свой видеоконтент на отечественные платформы. Важно, чтобы информация для абитуриентов, студентов и преподавателей была доступна на максимально возможном количестве ресурсов», — заключили в Минобрнауки. Ранее СМИ сообщили, что Минобрнауки разослало вузам письмо с требованием перенести все свои видео с YouTube на платформы «ВКонтакте» и Rutube. В письме было указано, что сделать это необходимо до 4 апреля. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Письмо Минобрнауки РФ о переносе видеоконтента российских вузов с видеохостинга YouTube на отечественный Rutube является рекомендацией. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Вузы автономны в принятии своих решений, это определено в федеральном законе об образовании. Письмо Минобрнауки России имеет рекомендательный характер и направлено на максимальную представленность университетов в российских VK.Video и Rutube», — сообщили в Минобрнауки. В ведомстве отметили, что рекомендация является частью тренда на импортозамещение, которое коснулось и медиаплатформ. «Поэтому мы предложили вузам переносить свой видеоконтент на отечественные платформы. Важно, чтобы информация для абитуриентов, студентов и преподавателей была доступна на максимально возможном количестве ресурсов», — заключили в Минобрнауки. Ранее СМИ сообщили, что Минобрнауки разослало вузам письмо с требованием перенести все свои видео с YouTube на платформы «ВКонтакте» и Rutube. В письме было указано, что сделать это необходимо до 4 апреля.