Письмо вузам о переносе контента с YouTube назвали рекомендацией

Письмо Минобрнауки РФ о переносе видеоконтента российских вузов с видеохостинга YouTube на отечественный Rutube является рекомендацией. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«Вузы автономны в принятии своих решений, это определено в федеральном законе об образовании. Письмо Минобрнауки России имеет рекомендательный характер и направлено на максимальную представленность университетов в российских VK.Video и Rutube», — сообщили в Минобрнауки.
В ведомстве отметили, что рекомендация является частью тренда на импортозамещение, которое коснулось и медиаплатформ. «Поэтому мы предложили вузам переносить свой видеоконтент на отечественные платформы. Важно, чтобы информация для абитуриентов, студентов и преподавателей была доступна на максимально возможном количестве ресурсов», — заключили в Минобрнауки.
Ранее СМИ сообщили, что Минобрнауки разослало вузам письмо с требованием перенести все свои видео с YouTube на платформы «ВКонтакте» и Rutube. В письме было указано, что сделать это необходимо до 4 апреля.
Письмо Минобрнауки РФ о переносе видеоконтента российских вузов с видеохостинга YouTube на отечественный Rutube является рекомендацией. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Вузы автономны в принятии своих решений, это определено в федеральном законе об образовании. Письмо Минобрнауки России имеет рекомендательный характер и направлено на максимальную представленность университетов в российских VK.Video и Rutube», — сообщили в Минобрнауки. В ведомстве отметили, что рекомендация является частью тренда на импортозамещение, которое коснулось и медиаплатформ. «Поэтому мы предложили вузам переносить свой видеоконтент на отечественные платформы. Важно, чтобы информация для абитуриентов, студентов и преподавателей была доступна на максимально возможном количестве ресурсов», — заключили в Минобрнауки. Ранее СМИ сообщили, что Минобрнауки разослало вузам письмо с требованием перенести все свои видео с YouTube на платформы «ВКонтакте» и Rutube. В письме было указано, что сделать это необходимо до 4 апреля.