Письмо вузам о переносе контента с YouTube назвали рекомендацией

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Вузы сами могут решать, где выкладывать видеоконтент, сообщили в Минобрнауки Фото:

Письмо Минобрнауки РФ о переносе видеоконтента российских вузов с видеохостинга YouTube на отечественный Rutube является рекомендацией. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Вузы автономны в принятии своих решений, это определено в федеральном законе об образовании. Письмо Минобрнауки России имеет рекомендательный характер и направлено на максимальную представленность университетов в российских VK.Video и Rutube», — сообщили в Минобрнауки.

В ведомстве отметили, что рекомендация является частью тренда на импортозамещение, которое коснулось и медиаплатформ. «Поэтому мы предложили вузам переносить свой видеоконтент на отечественные платформы. Важно, чтобы информация для абитуриентов, студентов и преподавателей была доступна на максимально возможном количестве ресурсов», — заключили в Минобрнауки.

Ранее СМИ сообщили, что Минобрнауки разослало вузам письмо с требованием перенести все свои видео с YouTube на платформы «ВКонтакте» и Rutube. В письме было указано, что сделать это необходимо до 4 апреля.

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Письмо Минобрнауки РФ о переносе видеоконтента российских вузов с видеохостинга YouTube на отечественный Rutube является рекомендацией. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Вузы автономны в принятии своих решений, это определено в федеральном законе об образовании. Письмо Минобрнауки России имеет рекомендательный характер и направлено на максимальную представленность университетов в российских VK.Video и Rutube», — сообщили в Минобрнауки. В ведомстве отметили, что рекомендация является частью тренда на импортозамещение, которое коснулось и медиаплатформ. «Поэтому мы предложили вузам переносить свой видеоконтент на отечественные платформы. Важно, чтобы информация для абитуриентов, студентов и преподавателей была доступна на максимально возможном количестве ресурсов», — заключили в Минобрнауки. Ранее СМИ сообщили, что Минобрнауки разослало вузам письмо с требованием перенести все свои видео с YouTube на платформы «ВКонтакте» и Rutube. В письме было указано, что сделать это необходимо до 4 апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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