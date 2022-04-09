В РФ запустили сервис переноса каналов из YouTube во «ВКонтакте»

Российские разработчики Juice Development запустили сервис VK Video Transfer по переносу каналов из YouTube во «ВКонтакте». Об этом сообщается на странице компании в соцсети.
«Разработали сервис с помощью которого блогеры могут удобно скопировать свой YouTube-канал на платформу ВКонтакте», — говорится в сообщении разработчика. Сервис VK Video Transfer разработан на платформе VK Mini Apps, и позволяет блогерам переехать на другую платформу за несколько простых шагов. Для этого достаточно скопировать ссылку на свой канал и вставить в нужную графу, затем нажать кнопку «Продолжить». При этом технология приложения исключает возможность переноса канала посторонними пользователями.
Ранее Роскомнадзор вынес Google предупреждение из-за работы YouTube. В ведомстве призвали прекратить ограничения в отношении каналов российских СМИ, которые заблокировал видеохостинг. В частности, под блокировки попали каналы «Царьград-ТВ», «Соловьев.Live» и «Дума ТВ». «Роскомнадзор заявлял, что обнаружено 54 нарушения и обвинил Google в цензуре. Представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что YouTube в скором времени может стать запрещенным на территории РФ. Она рекомендовала пользователям как можно скорее переносить контент на российские платформы.
Российские разработчики Juice Development запустили сервис VK Video Transfer по переносу каналов из YouTube во «ВКонтакте». Об этом сообщается на странице компании в соцсети. «Разработали сервис с помощью которого блогеры могут удобно скопировать свой YouTube-канал на платформу ВКонтакте», — говорится в сообщении разработчика. Сервис VK Video Transfer разработан на платформе VK Mini Apps, и позволяет блогерам переехать на другую платформу за несколько простых шагов. Для этого достаточно скопировать ссылку на свой канал и вставить в нужную графу, затем нажать кнопку «Продолжить». При этом технология приложения исключает возможность переноса канала посторонними пользователями. Ранее Роскомнадзор вынес Google предупреждение из-за работы YouTube. В ведомстве призвали прекратить ограничения в отношении каналов российских СМИ, которые заблокировал видеохостинг. В частности, под блокировки попали каналы «Царьград-ТВ», «Соловьев.Live» и «Дума ТВ». «Роскомнадзор заявлял, что обнаружено 54 нарушения и обвинил Google в цензуре. Представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что YouTube в скором времени может стать запрещенным на территории РФ. Она рекомендовала пользователям как можно скорее переносить контент на российские платформы.