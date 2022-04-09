В РФ запустили сервис переноса каналов из YouTube во «ВКонтакте»

10 апреля 2022 в 03:27 Размер текста - 17 +

Пользователям РФ предлагают переносить контент из YouTube во «ВКонтакте» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские разработчики Juice Development запустили сервис VK Video Transfer по переносу каналов из YouTube во «ВКонтакте». Об этом сообщается на странице компании в соцсети. «Разработали сервис с помощью которого блогеры могут удобно скопировать свой YouTube-канал на платформу ВКонтакте», — говорится в сообщении разработчика. Сервис VK Video Transfer разработан на платформе VK Mini Apps, и позволяет блогерам переехать на другую платформу за несколько простых шагов. Для этого достаточно скопировать ссылку на свой канал и вставить в нужную графу, затем нажать кнопку «Продолжить». При этом технология приложения исключает возможность переноса канала посторонними пользователями. Ранее Роскомнадзор вынес Google предупреждение из-за работы YouTube. В ведомстве призвали прекратить ограничения в отношении каналов российских СМИ, которые заблокировал видеохостинг. В частности, под блокировки попали каналы «Царьград-ТВ», «Соловьев.Live» и «Дума ТВ». «Роскомнадзор заявлял, что обнаружено 54 нарушения и обвинил Google в цензуре. Представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что YouTube в скором времени может стать запрещенным на территории РФ. Она рекомендовала пользователям как можно скорее переносить контент на российские платформы. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские разработчики Juice Development запустили сервис VK Video Transfer по переносу каналов из YouTube во «ВКонтакте». Об этом сообщается на странице компании в соцсети. «Разработали сервис с помощью которого блогеры могут удобно скопировать свой YouTube-канал на платформу ВКонтакте», — говорится в сообщении разработчика. Сервис VK Video Transfer разработан на платформе VK Mini Apps, и позволяет блогерам переехать на другую платформу за несколько простых шагов. Для этого достаточно скопировать ссылку на свой канал и вставить в нужную графу, затем нажать кнопку «Продолжить». При этом технология приложения исключает возможность переноса канала посторонними пользователями. Ранее Роскомнадзор вынес Google предупреждение из-за работы YouTube. В ведомстве призвали прекратить ограничения в отношении каналов российских СМИ, которые заблокировал видеохостинг. В частности, под блокировки попали каналы «Царьград-ТВ», «Соловьев.Live» и «Дума ТВ». «Роскомнадзор заявлял, что обнаружено 54 нарушения и обвинил Google в цензуре. Представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что YouTube в скором времени может стать запрещенным на территории РФ. Она рекомендовала пользователям как можно скорее переносить контент на российские платформы.