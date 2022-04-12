Жителям Сургута пришлось выталкивать скорую помощь из сугроба. Видео

13 апреля 2022 в 14:04 Размер текста - 17 +

В Сургуте в снегу застряла машина скорой помощи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургуте машина скорой помощи застряла в снегу. Вытолкать автомобиль из сугроба помогли прохожие. Видео было опубликовано в социальных сетях. «Скорая помощь не могла выехать с адреса Магистральная 32. А говорят, что проблем на нашей территории по очистке снега нет!» — сказано в сообщении группы «К-Информ» в соцсети «ВКонтакте». В администрации Сургута пообещали уточнить информацию. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Сургута уволил ответственного за уборку города от снега. Источник агентства, близкий к мэрии, рассказал, что Андрей Филатов оказался недоволен работой главы «Дирекции дорожно-транспортного и коммунального комплекса» Дмитрия Лифанова сразу по нескольким направлениям. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на хантыйский telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В Сургуте машина скорой помощи застряла в снегу. Вытолкать автомобиль из сугроба помогли прохожие. Видео было опубликовано в социальных сетях. «Скорая помощь не могла выехать с адреса Магистральная 32. А говорят, что проблем на нашей территории по очистке снега нет!» — сказано в сообщении группы «К-Информ» в соцсети «ВКонтакте». В администрации Сургута пообещали уточнить информацию. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Сургута уволил ответственного за уборку города от снега. Источник агентства, близкий к мэрии, рассказал, что Андрей Филатов оказался недоволен работой главы «Дирекции дорожно-транспортного и коммунального комплекса» Дмитрия Лифанова сразу по нескольким направлениям.