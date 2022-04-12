12 апреля 2022
11 апреля 2022

Жителям Сургута пришлось выталкивать скорую помощь из сугроба. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте в снегу застряла машина скорой помощи Фото:

В Сургуте машина скорой помощи застряла в снегу. Вытолкать автомобиль из сугроба помогли прохожие. Видео было опубликовано в социальных сетях.

«Скорая помощь не могла выехать с адреса Магистральная 32. А говорят, что проблем на нашей территории по очистке снега нет!» — сказано в сообщении группы «К-Информ» в соцсети «ВКонтакте».

В администрации Сургута пообещали уточнить информацию. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что мэр Сургута уволил ответственного за уборку города от снега. Источник агентства, близкий к мэрии, рассказал, что Андрей Филатов оказался недоволен работой главы «Дирекции дорожно-транспортного и коммунального комплекса» Дмитрия Лифанова сразу по нескольким направлениям.

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В Сургуте машина скорой помощи застряла в снегу. Вытолкать автомобиль из сугроба помогли прохожие. Видео было опубликовано в социальных сетях. «Скорая помощь не могла выехать с адреса Магистральная 32. А говорят, что проблем на нашей территории по очистке снега нет!» — сказано в сообщении группы «К-Информ» в соцсети «ВКонтакте». В администрации Сургута пообещали уточнить информацию. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Сургута уволил ответственного за уборку города от снега. Источник агентства, близкий к мэрии, рассказал, что Андрей Филатов оказался недоволен работой главы «Дирекции дорожно-транспортного и коммунального комплекса» Дмитрия Лифанова сразу по нескольким направлениям.
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© Служба новостей «URA.RU»
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