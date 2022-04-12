В Сургуте машина скорой помощи застряла в снегу. Вытолкать автомобиль из сугроба помогли прохожие. Видео было опубликовано в социальных сетях.
«Скорая помощь не могла выехать с адреса Магистральная 32. А говорят, что проблем на нашей территории по очистке снега нет!» — сказано в сообщении группы «К-Информ» в соцсети «ВКонтакте».
В администрации Сургута пообещали уточнить информацию. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU сообщало, что мэр Сургута уволил ответственного за уборку города от снега. Источник агентства, близкий к мэрии, рассказал, что Андрей Филатов оказался недоволен работой главы «Дирекции дорожно-транспортного и коммунального комплекса» Дмитрия Лифанова сразу по нескольким направлениям.
В Сургуте машина скорой помощи застряла в снегу. Вытолкать автомобиль из сугроба помогли прохожие. Видео было опубликовано в социальных сетях. «Скорая помощь не могла выехать с адреса Магистральная 32. А говорят, что проблем на нашей территории по очистке снега нет!» — сказано в сообщении группы «К-Информ» в соцсети «ВКонтакте». В администрации Сургута пообещали уточнить информацию. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Сургута уволил ответственного за уборку города от снега. Источник агентства, близкий к мэрии, рассказал, что Андрей Филатов оказался недоволен работой главы «Дирекции дорожно-транспортного и коммунального комплекса» Дмитрия Лифанова сразу по нескольким направлениям.