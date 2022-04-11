Глава «Дирекции дорожно-транспортного и коммунального комплекса» Сургута Дмитрий Лифанов ушел в отставку Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Директор МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и коммунального комплекса» Сургута Дмитрий Лифанов ушел в отставку после провала с уборкой городских улиц от снега. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к мэрии.

«Лифанов написал заявление об увольнении по собственному желанию. 11 апреля у него был последний рабочий день. Исполнять обязанности будет кто-то из его заместителей. Кто станет новым руководителем дорожно-транспортной дирекции — пока неизвестно», — сообщил инсайдер. В департаменте массовых коммуникаций и аналитики мэрии Сургута подтвердили факт увольнения Лифанова.

Ранее URA.RU сообщало, что по информации источников агентства отставка Лифанова была ожидаема. Помимо претензий к качеству очистки города от снега ему в вину ставились еще и проблемы с заключением контрактов на выполнение ремонта дорог предстоящим летом. Лифанов проработал в этой должности меньше года.