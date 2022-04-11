11 апреля 2022
10 апреля 2022
09 апреля 2022

В Сургуте ушел в отставку ответственный за уборку города от снега. Прогноз URA.RU сбылся

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, чиновник, портфель, рука чиновника
Глава «Дирекции дорожно-транспортного и коммунального комплекса» Сургута Дмитрий Лифанов ушел в отставку Фото:

Директор МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и коммунального комплекса» Сургута Дмитрий Лифанов ушел в отставку после провала с уборкой городских улиц от снега. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к мэрии.

«Лифанов написал заявление об увольнении по собственному желанию. 11 апреля у него был последний рабочий день. Исполнять обязанности будет кто-то из его заместителей. Кто станет новым руководителем дорожно-транспортной дирекции — пока неизвестно», — сообщил инсайдер. В департаменте массовых коммуникаций и аналитики мэрии Сургута подтвердили факт увольнения Лифанова.

Ранее URA.RU сообщало, что по информации источников агентства отставка Лифанова была ожидаема. Помимо претензий к качеству очистки города от снега ему в вину ставились еще и проблемы с заключением контрактов на выполнение ремонта дорог предстоящим летом. Лифанов проработал в этой должности меньше года.

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Директор МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и коммунального комплекса» Сургута Дмитрий Лифанов ушел в отставку после провала с уборкой городских улиц от снега. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к мэрии. «Лифанов написал заявление об увольнении по собственному желанию. 11 апреля у него был последний рабочий день. Исполнять обязанности будет кто-то из его заместителей. Кто станет новым руководителем дорожно-транспортной дирекции — пока неизвестно», — сообщил инсайдер. В департаменте массовых коммуникаций и аналитики мэрии Сургута подтвердили факт увольнения Лифанова. Ранее URA.RU сообщало, что по информации источников агентства отставка Лифанова была ожидаема. Помимо претензий к качеству очистки города от снега ему в вину ставились еще и проблемы с заключением контрактов на выполнение ремонта дорог предстоящим летом. Лифанов проработал в этой должности меньше года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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