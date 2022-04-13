В печь отправились полцентнера наркотиков (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Более 45 килограммов различных наркотиков, выступавших вещественными доказательствами по различным уголовным делам, уничтожены в Челябинске. Об этом сообщили URA.RU в управлении ФСБ по Челябинской области.

«В частности, том числе в огонь отправились около 10 килограммов „синтетики“, которую привезли в Челябинскую область три иностранца из Подмосковья. Спрятанные в обустроенных в автомобиле тайниках вещества были обнаружены, а преступники отправились в колонию на срок до 9 до 13 лет», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего по уголовным делам, завершенным следственной частью челябинского УФСБ, проходили 17 человек. Всем им были вынесены обвинительные приговоры. Кроме упакованных в коробки наркотиков, в металлургическую печь отправилось и оборудование лаборатории для их производства.

Вместе с наркотиками в печь отправили и оборудование по их производству Фото: пресс-служба УФСБ по Челябинской области