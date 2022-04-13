Приставы ЯНАО продадут на аукционе имущество должников

Управление ФССП России по ЯНАО выставит на аукцион здание жилого дома Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Управление ФССП России по ЯНАО распродает на аукционе арестованное имущество должников. Как сообщает пресс-служба судебных приставов, ближайшее торги состоятся 6 мая 2022 года на электронной площадке «НИК24», где один и лотов здание жилого дома в Лабытнанги (ЯНАО). Стартовая цена около пяти миллионов рублей.

«Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Тюменской области, ХМАО — Югре, Ямало — Ненецком автономном округе, в лице ООО „Феникс“ (организатор торгов) проводит открытые торги в электронной форме имущества, арестованного у должников, имеющих задолженность в бюджетную систему Российской Федерации», — говориться в сообщении.

На торги выставлены автомобили марки Opel Antara, Land Rover Range Rover и KIA RIO 2014 года выпуска. Помимо этого на аукционе будет продаваться гараж поселке Харп примерно за миллион рублей. На повторные торги будет выставлено здание «Магазин 777» в городе Муравленко за 4,7 миллиона рублей.

Судебные приставы имеют право арестовывать движимое или недвижимое имущество должника, после чего могут выставить его на торги для оплаты долга. Собственник может вернуть себе свою недвижимость после погашения имеющиеся задолженность.