Reuters: беседа Путина и Трампа нанесла непоправимый вред Украине

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разговор Путина и Трампа нанес мощный удар по Украине и Брюсселю, считают СМИ
разговор Путина и Трампа нанес мощный удар по Украине и Брюсселю, считают СМИ Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа нанес непоправимый ущерб политическим позициям Украины и Европы. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на оценки западных дипломатов и политиков.

«Для Украины и ее союзников, которые потратили месяцы на попытки склонить Дональда Трампа на свою сторону в [конфликте] <...>, все возвращается на круги своя», — пишет Reuters. Там уточняется, что в Киеве крайне обеспокоены словами Трампа о том, что роль США как посредника в конфликте будет ограниченной. Кроме того, по сведениям агентства, европейские политики шокированы отсутствием каких-либо ультиматумов со стороны Трампа в адрес Путина.

В материале Reuters отмечается, что после возвращения Трампа в Белый дом западные союзники Украины старались консолидироваться вокруг президента Владимира Зеленского. Однако, как утверждают эксперты агентства, итоги телефонного разговора между лидерами России и США стали тяжелым ударом для этих позиций.

В понедельник вечером между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, длившийся более двух часов. По словам российского президента, по завершении переговоров Москва выразила готовность к сотрудничеству с Киевом по подготовке меморандума, предусматривающего, в том числе, прекращение огня.

Европейский союз потрясли итоги телефонного разговора, состоявшегося 19 мая. Особое беспокойство вызвали заявления Трампа, сделанные им после беседы с президентом России, передает Vse42.ru. Как отметила Financial Times, его высказывания могут свидетельствовать о возможном намерении отказаться от участия в посредничестве по урегулированию украинского конфликта.

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Разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа нанес непоправимый ущерб политическим позициям Украины и Европы. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на оценки западных дипломатов и политиков. «Для Украины и ее союзников, которые потратили месяцы на попытки склонить Дональда Трампа на свою сторону в [конфликте] <...>, все возвращается на круги своя», — пишет Reuters. Там уточняется, что в Киеве крайне обеспокоены словами Трампа о том, что роль США как посредника в конфликте будет ограниченной. Кроме того, по сведениям агентства, европейские политики шокированы отсутствием каких-либо ультиматумов со стороны Трампа в адрес Путина. В материале Reuters отмечается, что после возвращения Трампа в Белый дом западные союзники Украины старались консолидироваться вокруг президента Владимира Зеленского. Однако, как утверждают эксперты агентства, итоги телефонного разговора между лидерами России и США стали тяжелым ударом для этих позиций. В понедельник вечером между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, длившийся более двух часов. По словам российского президента, по завершении переговоров Москва выразила готовность к сотрудничеству с Киевом по подготовке меморандума, предусматривающего, в том числе, прекращение огня. Европейский союз потрясли итоги телефонного разговора, состоявшегося 19 мая. Особое беспокойство вызвали заявления Трампа, сделанные им после беседы с президентом России, передает Vse42.ru. Как отметила Financial Times, его высказывания могут свидетельствовать о возможном намерении отказаться от участия в посредничестве по урегулированию украинского конфликта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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