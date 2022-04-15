Екатеринбуржцы борются за право решать земельный вопрос

Активисты пояснили, что в случае принятия законопроекта горожане окажутся отрезаны от принятия решений по городской застройке Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Сохранить градостроительные полномочия за гордумой Екатеринбурга требуют участники общественного движения «Мирные жители». Активисты направили депутатам регионального заксобрания соответствующее письмо. Они считают, что документ, который находится на рассмотрении свердловского парламента, не имеет четкого обоснования.

«Комиссия — непрозрачный этап принятия решения. Комиссия является органом кулуарных договоренностей мэрии и застройщиков. Видеотрансляции заседаний и другие материалы вообще нигде не публикуются. И в целом неизвестно, проходят ли на самом деле заседания или нет», — ссылается на содержание письма ЕАН.

Активисты пояснили, что в случае принятия законопроекта (Изменения в правилах землепользования и застройки — прим.ред.) горожане лишатся возможности принимать решения по городской застройке. В настоящее время утверждение всех проектов застройки в Екатеринбурге начинается с утверждения в гордуме планов зонирования территории.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге временно остановили строительство комплекса «Баден-Баден» в Шарташском лесопарке. В феврале госэкспертиза отклонила проект строительства «Баден-Бадена» на Шарташе. Это было связано с несоответствием стройки экологическому законодательству. Однако планы по проекту одобрял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.