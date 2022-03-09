В Екатеринбурге отложили строительство «Баден-Бадена» на Шарташе

В Екатеринбурге временно остановили строительство комплекса «Баден-Баден» в Шарташском лесопарке. Об этом сообщил владелец сети Baden Family Евгений Кононов.
«[Строительство „Баден-Бадена“] временно поставили на паузу. Сейчас, наверное, большинство инвесторов в некой паузе и раздумьях», — цитирует газета «Коммерсант-Урал» Кононова. Он отметил, что следит за ситуацией в мире и не знает, какие решения по «Баден-Бадену» будут приняты в дальнейшем.
В феврале госэкспертиза отклонила проект строительства «Баден-Бадена» на Шарташе. Это было связано с несоответствием стройки экологическому законодательству. Однако планы по проекту одобрял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Ранее Кононов отказался вырубать лес на месте строительства новой дороги к «Баден-Бадену» на Уктусе. Предполагалось, что для проекта нужно вырубить почти 2,5 тысячи квадратных метров деревьев.
В пресс-службе администрации Екатеринбурга URA.RU сообщили, что общественные слушания по поводу строительства комплекса на Уктусе были отложены в начале марта. Ранее в telegram-канале администрации официально сообщалось об этом.
В Екатеринбурге временно остановили строительство комплекса «Баден-Баден» в Шарташском лесопарке. Об этом сообщил владелец сети Baden Family Евгений Кононов. «[Строительство „Баден-Бадена“] временно поставили на паузу. Сейчас, наверное, большинство инвесторов в некой паузе и раздумьях», — цитирует газета «Коммерсант-Урал» Кононова. Он отметил, что следит за ситуацией в мире и не знает, какие решения по «Баден-Бадену» будут приняты в дальнейшем. В феврале госэкспертиза отклонила проект строительства «Баден-Бадена» на Шарташе. Это было связано с несоответствием стройки экологическому законодательству. Однако планы по проекту одобрял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Ранее Кононов отказался вырубать лес на месте строительства новой дороги к «Баден-Бадену» на Уктусе. Предполагалось, что для проекта нужно вырубить почти 2,5 тысячи квадратных метров деревьев. В пресс-службе администрации Екатеринбурга URA.RU сообщили, что общественные слушания по поводу строительства комплекса на Уктусе были отложены в начале марта. Ранее в telegram-канале администрации официально сообщалось об этом.