В Екатеринбурге отложили строительство «Баден-Бадена» на Шарташе

10 марта 2022 в 15:24 Размер текста - 17 +

Евгений Кононов считает, что инвесторы «Баден-Бадена» находятся в раздумьях Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге временно остановили строительство комплекса «Баден-Баден» в Шарташском лесопарке. Об этом сообщил владелец сети Baden Family Евгений Кононов. «[Строительство „Баден-Бадена“] временно поставили на паузу. Сейчас, наверное, большинство инвесторов в некой паузе и раздумьях», — цитирует газета «Коммерсант-Урал» Кононова. Он отметил, что следит за ситуацией в мире и не знает, какие решения по «Баден-Бадену» будут приняты в дальнейшем. В феврале госэкспертиза отклонила проект строительства «Баден-Бадена» на Шарташе. Это было связано с несоответствием стройки экологическому законодательству. Однако планы по проекту одобрял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Ранее Кононов отказался вырубать лес на месте строительства новой дороги к «Баден-Бадену» на Уктусе. Предполагалось, что для проекта нужно вырубить почти 2,5 тысячи квадратных метров деревьев. В пресс-службе администрации Екатеринбурга URA.RU сообщили, что общественные слушания по поводу строительства комплекса на Уктусе были отложены в начале марта. Ранее в telegram-канале администрации официально сообщалось об этом. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Екатеринбурге временно остановили строительство комплекса «Баден-Баден» в Шарташском лесопарке. Об этом сообщил владелец сети Baden Family Евгений Кононов. «[Строительство „Баден-Бадена“] временно поставили на паузу. Сейчас, наверное, большинство инвесторов в некой паузе и раздумьях», — цитирует газета «Коммерсант-Урал» Кононова. Он отметил, что следит за ситуацией в мире и не знает, какие решения по «Баден-Бадену» будут приняты в дальнейшем. В феврале госэкспертиза отклонила проект строительства «Баден-Бадена» на Шарташе. Это было связано с несоответствием стройки экологическому законодательству. Однако планы по проекту одобрял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Ранее Кононов отказался вырубать лес на месте строительства новой дороги к «Баден-Бадену» на Уктусе. Предполагалось, что для проекта нужно вырубить почти 2,5 тысячи квадратных метров деревьев. В пресс-службе администрации Екатеринбурга URA.RU сообщили, что общественные слушания по поводу строительства комплекса на Уктусе были отложены в начале марта. Ранее в telegram-канале администрации официально сообщалось об этом.