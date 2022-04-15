Логист Сула раскрыла схему импорта товаров из Европы в Россию

16 апреля 2022 в 07:23 Размер текста - 17 +

Белоруссия готова реализовать новый порядок импорта товаров из ЕС, считает Юлия Сула Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Европейские товары будут попадать в Россию через территорию Белоруссии, соответствуя новым санкциям. Об этом сообщила руководитель развития партнерской сети отделения автоперевозок сборных грузов VIG Trans Юлия Сула. «Рынок прогнозирует следующую схему: иностранный перевозчик довозит груз из Европы до таможенного склада в Белоруссии, выгружается и уезжает. Далее подается транспортное средство с регистрацией в Республике Беларусь или в России, груз доставляется на территорию России», — рассказала Юлия Сула газете « Коммерсант ». По ее словам, для рынка, грузоперевозок и сохранения грузопотока из Европы это схема идеальна. К тому же Белоруссия за последние несколько лет основательно подготовила инфраструктуру, потому на ее территории имеется много таможенных складов, на которых можно будет перегружать товар, добавила она. Изъяном этой схемы является ее обратное направление Европа — Белоруссия, на котором европейские перевозчики становятся монополистами, продолжила эксперт. «Это грозит жесткими требованиями по оплате перевозок, повышением ставок и сокращением конкуренции на данном направлении, что не способствует развитию российского и белорусского бизнеса», — уточнила Сула. Страны Евросоюза, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции в связи с проведением РФ спецоперации на Украине. По заявлению президента России Владимира Путина, целью этих ограничений является отмена России, как государства. 8 апреля Евросоюз ввел пятый пакет санкций, который запрещает транспорту из РФ и Белоруссии совершать перевозки на территории ЕС. Белоруссия ввела ответные санкции против Евросоюза. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Европейские товары будут попадать в Россию через территорию Белоруссии, соответствуя новым санкциям. Об этом сообщила руководитель развития партнерской сети отделения автоперевозок сборных грузов VIG Trans Юлия Сула. «Рынок прогнозирует следующую схему: иностранный перевозчик довозит груз из Европы до таможенного склада в Белоруссии, выгружается и уезжает. Далее подается транспортное средство с регистрацией в Республике Беларусь или в России, груз доставляется на территорию России», — рассказала Юлия Сула газете «Коммерсант». По ее словам, для рынка, грузоперевозок и сохранения грузопотока из Европы это схема идеальна. К тому же Белоруссия за последние несколько лет основательно подготовила инфраструктуру, потому на ее территории имеется много таможенных складов, на которых можно будет перегружать товар, добавила она. Изъяном этой схемы является ее обратное направление Европа — Белоруссия, на котором европейские перевозчики становятся монополистами, продолжила эксперт. «Это грозит жесткими требованиями по оплате перевозок, повышением ставок и сокращением конкуренции на данном направлении, что не способствует развитию российского и белорусского бизнеса», — уточнила Сула. Страны Евросоюза, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции в связи с проведением РФ спецоперации на Украине. По заявлению президента России Владимира Путина, целью этих ограничений является отмена России, как государства. 8 апреля Евросоюз ввел пятый пакет санкций, который запрещает транспорту из РФ и Белоруссии совершать перевозки на территории ЕС. Белоруссия ввела ответные санкции против Евросоюза.