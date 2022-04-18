Власти Тюмени раскрыли планы по ремонту дорог

В Тюмени более 50 дорожных участков подлежат ямочному ремонту Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Специалисты МКУ «Дирекция автомобильных дорог и мостов города Тюмени» выявили более 50 дорожных участков с дефектами, где необходимо провести ямочный ремонт. Об этом сообщает официальный сайт городской администрации.

«В ежедневном режиме МКУ „Дирекция автомобильных дорог и мостов города Тюмени“ проводит обследования проезжей части, выявляя проблемные участки. Сегодня в списке дорожников уже более 50 адресов, где необходимо ликвидировать дорожные дефекты. Ямочный ремонт можно проводить круглый год, но, как правило, основная часть работ приходится на весенне-летний период, когда устанавливается сухая погода с плюсовыми значениями», — указано на официальном сайте городской администрации Тюмени.

Там добавили, что при ямочном ремонте на дорожном полотне делаются запилы, затем производится демонтаж поврежденного слоя асфальта. После этого участок обрабатывается битумной эмульсией, а затем укладывается новый слой асфальта. «Автодороги рассчитаны на определенный срок службы. Они постоянно подвергаются различным воздействиям, климатическим и механическим нагрузкам. И, естественно, спустя какое-то время это приводит к возникновению дефектов», — уточнили в администрации Тюмени.

В тюменской мэрии отметили, что если поврежденные дорожные участки имеют небольшую площадь, то применяется ямочный ремонт. Если площадь износа большая, то дефекты устраняются с помощью других методов ремонта. В частности, фрезерования.

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