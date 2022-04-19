Сотрудники ФСБ пришли к экс-главе челябинского села

Следственный комитет при содействии УФСБ по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении бывшего главы Рождественского сельского поселения Увельского района Сергея Панова, подозреваемого в превышении должностных полномочий (ч.2 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.
«По версии следствия, в 2014 году подозреваемый, зная об отсутствии у граждан прав пользования земельными участками, осуществил выдачу им фиктивных выписок из похозяйственной книги о наличии у них таких прав на четыре участка. В дальнейшем граждане зарегистрировали права собственности», — рассказали в пресс-службе.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Челябинской области и регионального ГУ МВД. Проверяется причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступных эпизодов. Следователем инициирован вопрос о признании недействительными выписок из похозяйственной книги и дальнейшего возврата земли в муниципальную собственность.
Следственный комитет при содействии УФСБ по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении бывшего главы Рождественского сельского поселения Увельского района Сергея Панова, подозреваемого в превышении должностных полномочий (ч.2 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону. «По версии следствия, в 2014 году подозреваемый, зная об отсутствии у граждан прав пользования земельными участками, осуществил выдачу им фиктивных выписок из похозяйственной книги о наличии у них таких прав на четыре участка. В дальнейшем граждане зарегистрировали права собственности», — рассказали в пресс-службе. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Челябинской области и регионального ГУ МВД. Проверяется причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступных эпизодов. Следователем инициирован вопрос о признании недействительными выписок из похозяйственной книги и дальнейшего возврата земли в муниципальную собственность.