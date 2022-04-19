Сотрудники ФСБ пришли к экс-главе челябинского села

20 апреля 2022 в 14:03 Размер текста - 17 +

Устанавливается причастность экс-чиновника к аналогичным преступлениям Фото: Илья Московец © URA.RU Следственный комитет при содействии УФСБ по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении бывшего главы Рождественского сельского поселения Увельского района Сергея Панова, подозреваемого в превышении должностных полномочий (ч.2 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону. «По версии следствия, в 2014 году подозреваемый, зная об отсутствии у граждан прав пользования земельными участками, осуществил выдачу им фиктивных выписок из похозяйственной книги о наличии у них таких прав на четыре участка. В дальнейшем граждане зарегистрировали права собственности», — рассказали в пресс-службе. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Челябинской области и регионального ГУ МВД. Проверяется причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступных эпизодов. Следователем инициирован вопрос о признании недействительными выписок из похозяйственной книги и дальнейшего возврата земли в муниципальную собственность. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на челябинский telegram-канал «Челябинск, который смог» .

Следственный комитет при содействии УФСБ по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении бывшего главы Рождественского сельского поселения Увельского района Сергея Панова, подозреваемого в превышении должностных полномочий (ч.2 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону. «По версии следствия, в 2014 году подозреваемый, зная об отсутствии у граждан прав пользования земельными участками, осуществил выдачу им фиктивных выписок из похозяйственной книги о наличии у них таких прав на четыре участка. В дальнейшем граждане зарегистрировали права собственности», — рассказали в пресс-службе. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Челябинской области и регионального ГУ МВД. Проверяется причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступных эпизодов. Следователем инициирован вопрос о признании недействительными выписок из похозяйственной книги и дальнейшего возврата земли в муниципальную собственность.