Олимджон Атаназаров разыскивается за убийство продюсера барда Александра Новикова свердловской полицией, СК и Интерполом Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Олимджон Атаназаров разыскивается международной полицией «Интерпол» за похищение и убийство 76-летнего Валерия Положенцева (ч.2 ст. 105 и ст. 126 УК РФ), широко известного в свердловских музыкальных кругах, в частности, по работе с бардом Александром Новиковым. Мотивом преступления называется жажда обогащения Атаназарова.

«В августе 2020 года Атаназаров вместе со своим сообщником Юсуповым похитил, пытал и задушил 76-летнего бизнесмена и известного в музыкальных кругах популяризатора рок-н-ролла на Урале Валерия Положенцева», — рассказал собеседник порталу Е1.

Уточняется, что причиной стало, что бизнесмен был завсегдатаем кафе на Хохрякова «Эркас» (нынешнее название «Мангал»), где сорил деньгами. Такое поведение взбудоражило двух работников кафе, которые выкрали Положенцева и пытали его почти сутки, пытаясь выяснить, где тот хранит деньги.

Ранее стало известно, что преступника объявили в розыск свердловские следователи и Интерпол. По предположениям силовиков, он мог скрыться в Турции, однако есть версия, что он не успел покинуть РФ.

Правоохранители распространили фото мужчины. Всех, кто может знать о его местонахождении, они попросили обращаться по телефонам +7(343)358-83-38, +7(343)356-42-05. Звонящим гарантировали конфиденциальность.

Фото: СУ СК РФ по Свердловской области