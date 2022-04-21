К розыску подключился свердловский главк полиции и Интерпол Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Силовики из свердловской полиции, регионального управления Следственного комитета и Интерпола ищут подозреваемого в опасных преступлениях Олимджона Атаназарова, которому грозит пожизненное лишение свободы. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.

«Устанавливается местонахождение Олимджона Атаназарова. Он обвиняется в совершении ряда особо тяжких преступлений, за которые предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», — рассказал Шульга.

По информации силовиков, Атаназаров сбежал после совершения преступления. Теперь он может находиться в Турции, однако полиция допускает, что он не успел скрыться за границей.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что фигурант объявлен в международный розыск. К поискам подключили свердловский главк полиции и сотрудников национального центрального бюро Интерпола. «Проводится комплекс мероприятий по установлению местонахождения фигуранта и привлечению его к установленной законом ответственности», — сообщил URA.RU полковник Горелых.

Правоохранители распространили фото мужчины. Всех, кто может знать о его местонахождении, они попросили обращаться по телефонам 8(343)358-83-38, 8(343)356-42-05. Звонящим гарантировали конфиденциальность.

Фото: СУ СК РФ по Свердловской области