21 апреля 2022

Школьники ЯНАО отметят Пасху в новом центре

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Прибытие благодатного огня в Екатеринбург. Екатеринбург, пасха, митрополит евгений, кульберг евгений
Праздник Пасхи воспитанники воскресной школы Салехарда отметят в новом центре. Фото:

Воспитанники воскресной школы Салехарда будут встречать Пасху в открывшемся в этом году здании духовно-просветительского центра. Этот вопрос обсуждал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на встрече с архиепископом Салехардским и Ново-Уренгойским Николаем, сообщает сайт правительства округа.

«Духовный центр в Салехарде — второй в округе. С 2015 году подобный центр работает в Ноябрьске. Сейчас проектируется центр в Новом Уренгое. Кроме того, во всех муниципальных образованиях Ямала при храмах работают воскресные школы, в них получают знания и духовное воспитание 765 детей», — сообщает пресс-служба губернатора.

Новые православные храмы готовятся к вводу в отдаленных поселках. В прошлом году открылся первый в Приуральском районе храм в Аксарке.

Ранее URA.RU рассказывало, что в 2023 году планируется к сдаче главный православный собор в ЯНАО. Храм Преображения Господня строится в Салехарде с 2012 года.

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Воспитанники воскресной школы Салехарда будут встречать Пасху в открывшемся в этом году здании духовно-просветительского центра. Этот вопрос обсуждал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на встрече с архиепископом Салехардским и Ново-Уренгойским Николаем, сообщает сайт правительства округа. «Духовный центр в Салехарде — второй в округе. С 2015 году подобный центр работает в Ноябрьске. Сейчас проектируется центр в Новом Уренгое. Кроме того, во всех муниципальных образованиях Ямала при храмах работают воскресные школы, в них получают знания и духовное воспитание 765 детей», — сообщает пресс-служба губернатора. Новые православные храмы готовятся к вводу в отдаленных поселках. В прошлом году открылся первый в Приуральском районе храм в Аксарке. Ранее URA.RU рассказывало, что в 2023 году планируется к сдаче главный православный собор в ЯНАО. Храм Преображения Господня строится в Салехарде с 2012 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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