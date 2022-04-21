Школьники ЯНАО отметят Пасху в новом центре

Праздник Пасхи воспитанники воскресной школы Салехарда отметят в новом центре. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Воспитанники воскресной школы Салехарда будут встречать Пасху в открывшемся в этом году здании духовно-просветительского центра. Этот вопрос обсуждал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на встрече с архиепископом Салехардским и Ново-Уренгойским Николаем, сообщает сайт правительства округа.

«Духовный центр в Салехарде — второй в округе. С 2015 году подобный центр работает в Ноябрьске. Сейчас проектируется центр в Новом Уренгое. Кроме того, во всех муниципальных образованиях Ямала при храмах работают воскресные школы, в них получают знания и духовное воспитание 765 детей», — сообщает пресс-служба губернатора.

Новые православные храмы готовятся к вводу в отдаленных поселках. В прошлом году открылся первый в Приуральском районе храм в Аксарке.

Ранее URA.RU рассказывало, что в 2023 году планируется к сдаче главный православный собор в ЯНАО. Храм Преображения Господня строится в Салехарде с 2012 года.