Свердловский морпех погиб в бою под Мариуполем. Фото

26 апреля 2022 в 12:10 Размер текста - 17 +

Свердловчанин погиб под Мариуполем (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уроженец Тугулыма (Свердловская область), командир отделения морской пехоты Геннадий Мальцев погиб во время спецоперации РФ на Украине. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил глава Тугулымского городского округа Николай Черепанов. «Отзвуки боевых действий на Украине, к великому сожалению, не обошли Тугулымский городской округ стороной. Сегодня мы попрощались с нашим земляком, командиром отделения морской пехоты Геннадием Александровичем Мальцевым. Он отважно сражался за свободу и независимость нашего народа, за будущее России и погиб на боевом посту в городе Мариуполе», — написал Николай Черепанов. Героя похоронили 26 апреля с воинскими почестями в родном городе. Проститься с солдатом пришли сотни земляков. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденный шаг. Цель операции — денацификация и демилитаризация Украины и избавление жителей Донбасса от геноцида. Фото: соцсети Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Уроженец Тугулыма (Свердловская область), командир отделения морской пехоты Геннадий Мальцев погиб во время спецоперации РФ на Украине. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил глава Тугулымского городского округа Николай Черепанов. «Отзвуки боевых действий на Украине, к великому сожалению, не обошли Тугулымский городской округ стороной. Сегодня мы попрощались с нашим земляком, командиром отделения морской пехоты Геннадием Александровичем Мальцевым. Он отважно сражался за свободу и независимость нашего народа, за будущее России и погиб на боевом посту в городе Мариуполе», — написал Николай Черепанов. Героя похоронили 26 апреля с воинскими почестями в родном городе. Проститься с солдатом пришли сотни земляков. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденный шаг. Цель операции — денацификация и демилитаризация Украины и избавление жителей Донбасса от геноцида.