Газовики прокомментировали взрыв под Екатеринбургом

Взрыв в жилом доме в Арамиле произошел не из-за утечки газа, не исключено неосторожное обращение с огнем. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «ГАЗЭКС».
«В „ГАЗЭКС“ не подтверждают, что причиной случившегося стал взрыв газа. При осмотре помещений установлено, что все газовое оборудование — котел, плита, шланг — находятся в исправном состоянии. Ведется разбирательство. Не исключено неосторожное обращение с огнем, пострадавший трехлетний ребенок находился один, пока родители спали. Малыш и его родители получили ожоги», — сообщили в «ГАЗЭКС».
На месте происшествия находятся все спецслужбы города, включая руководство газовой компании по Западному округу. Ведется разбирательство. Очаг возгорания был у холодильника, рядом с местом, где играл ребенок.
Взрыв в жилом доме в Арамиле произошел не из-за утечки газа, не исключено неосторожное обращение с огнем. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «ГАЗЭКС». «В „ГАЗЭКС“ не подтверждают, что причиной случившегося стал взрыв газа. При осмотре помещений установлено, что все газовое оборудование — котел, плита, шланг — находятся в исправном состоянии. Ведется разбирательство. Не исключено неосторожное обращение с огнем, пострадавший трехлетний ребенок находился один, пока родители спали. Малыш и его родители получили ожоги», — сообщили в «ГАЗЭКС». На месте происшествия находятся все спецслужбы города, включая руководство газовой компании по Западному округу. Ведется разбирательство. Очаг возгорания был у холодильника, рядом с местом, где играл ребенок.