25 апреля 2022

Газовики прокомментировали взрыв под Екатеринбургом

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Последствия взрыва газа в доме 9А на улице 28 июня в Ногинске. Москва, мчс, газ, последствия, спасатели, взрыв, обрушение дома, разрушения, спасательная операция, хлопок газа
В результате взрыва в жилом доме в Арамиле пострадал трехлетний ребенок (архивное фото) Фото:

Взрыв в жилом доме в Арамиле произошел не из-за утечки газа, не исключено неосторожное обращение с огнем. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «ГАЗЭКС».

«В „ГАЗЭКС“ не подтверждают, что причиной случившегося стал взрыв газа. При осмотре помещений установлено, что все газовое оборудование — котел, плита, шланг — находятся в исправном состоянии. Ведется разбирательство. Не исключено неосторожное обращение с огнем, пострадавший трехлетний ребенок находился один, пока родители спали. Малыш и его родители получили ожоги», — сообщили в «ГАЗЭКС».

На месте происшествия находятся все спецслужбы города, включая руководство газовой компании по Западному округу. Ведется разбирательство. Очаг возгорания был у холодильника, рядом с местом, где играл ребенок.

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Взрыв в жилом доме в Арамиле произошел не из-за утечки газа, не исключено неосторожное обращение с огнем. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «ГАЗЭКС». «В „ГАЗЭКС“ не подтверждают, что причиной случившегося стал взрыв газа. При осмотре помещений установлено, что все газовое оборудование — котел, плита, шланг — находятся в исправном состоянии. Ведется разбирательство. Не исключено неосторожное обращение с огнем, пострадавший трехлетний ребенок находился один, пока родители спали. Малыш и его родители получили ожоги», — сообщили в «ГАЗЭКС». На месте происшествия находятся все спецслужбы города, включая руководство газовой компании по Западному округу. Ведется разбирательство. Очаг возгорания был у холодильника, рядом с местом, где играл ребенок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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