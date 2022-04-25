Газовики прокомментировали взрыв под Екатеринбургом

26 апреля 2022 в 13:29 Размер текста - 17 +

В результате взрыва в жилом доме в Арамиле пострадал трехлетний ребенок (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Взрыв в жилом доме в Арамиле произошел не из-за утечки газа, не исключено неосторожное обращение с огнем. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «ГАЗЭКС». «В „ГАЗЭКС“ не подтверждают, что причиной случившегося стал взрыв газа. При осмотре помещений установлено, что все газовое оборудование — котел, плита, шланг — находятся в исправном состоянии. Ведется разбирательство. Не исключено неосторожное обращение с огнем, пострадавший трехлетний ребенок находился один, пока родители спали. Малыш и его родители получили ожоги», — сообщили в «ГАЗЭКС». На месте происшествия находятся все спецслужбы города, включая руководство газовой компании по Западному округу. Ведется разбирательство. Очаг возгорания был у холодильника, рядом с местом, где играл ребенок. Фото: пресс-служба «ГАЗЭКС» Фото: пресс-служба «ГАЗЭКС» Фото: пресс-служба «ГАЗЭКС» Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Взрыв в жилом доме в Арамиле произошел не из-за утечки газа, не исключено неосторожное обращение с огнем. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «ГАЗЭКС». «В „ГАЗЭКС“ не подтверждают, что причиной случившегося стал взрыв газа. При осмотре помещений установлено, что все газовое оборудование — котел, плита, шланг — находятся в исправном состоянии. Ведется разбирательство. Не исключено неосторожное обращение с огнем, пострадавший трехлетний ребенок находился один, пока родители спали. Малыш и его родители получили ожоги», — сообщили в «ГАЗЭКС». На месте происшествия находятся все спецслужбы города, включая руководство газовой компании по Западному округу. Ведется разбирательство. Очаг возгорания был у холодильника, рядом с местом, где играл ребенок.