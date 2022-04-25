Мантуров оценил потенциал ХМАО на выставке в Узбекистане

Министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову представили экспозицию Югры Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров оценил промышленный потенциал Югры на выставке «Иннопром. Центральная Азия», которая проходит в Ташкенте. Об этом сообщается на сайте официальных органов власти ХМАО.

«Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на полях Международной промышленной выставки „ИННОПРОМ. Центральная Азия“ в Ташкенте ознакомился с промышленным потенциалом Югры. Заместитель губернатора региона Алексей Забозлаев представил министру инновационную продукцию — каркасные дома и глэмпинги из дерева, продукцию из рыбного коллагена, погружные вентильные электродвигатели, флоты для гидроразрыва пласта», — говорится в сообщении.

Также на стенде Югры состоялась встреча с вице-министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Маратом Карабаевым. В рамках встречи участники наметили планы по сотрудничеству в сферах поставок нефтесервисного оборудования, медицинского туризма, цифровой образовательной платформ. Югорской делегацией также намечены деловые встречи с узбекскими отраслевыми объединениями и компаниями.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО выделили шесть миллиардов рублей на помощь малому и среднему бизнесу для борьбы с санкциями. В документе указано, что для предпринимателей предусмотрено 53 меры поддержки.