25 апреля 2022

УрФУ готовит будущих промышленников для Узбекистана

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Установка по созданию космических условий на Земле в УрФУ. Екатеринбург, наука, научное сообщество, федосеев глеб, лаборатория урфу, масс-спектрометр, масс спектрометр
Уральский вуз готовит инженеров для Узбекистана Фото:

Уральский федеральный университет заручился поддержкой одного из старейших вузов Узбекистана. Речь идет о Ташкентском государственном техническом университете. Главы учебных заведений обсудили подготовку кадров для сферы промышленности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УрФУ.

«Накануне состоялась встреча глав вузов. Виктор Кокшаров и Садритдин Турабджанов обсудили подготовку кадров для промышленности республики и исследовательское партнерство», — сказано в сообщении.

Особенное внимание уделяется инженерному направлению. «УрФУ открыт к сотрудничеству в сферах, где подтверждены наши компетенции — в металлургии, энергетике, нефтехимии, информационных технологиях» — отметил ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров.

Созданная в вузе мультикультурная среда позволят 4500 студентам из 101 страны получать качественное образование в Екатеринбурге. «Нельзя обойти стороной и то, что мы хотели бы значительно увеличить количество студентов и преподавателей в рамках академического обмена. Узбекистан — это наш близкий партнер, если учесть масштабы двустороннего сотрудничества», — добавил проректор УрФУ по международным связям Сергей Тушин.

Ташкентский государственный технический университет — один из крупнейших технических университетов Центральной Азии в области авиации, геологии, машиностроения, энергетики, электротехники и автоматики.

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Уральский федеральный университет заручился поддержкой одного из старейших вузов Узбекистана. Речь идет о Ташкентском государственном техническом университете. Главы учебных заведений обсудили подготовку кадров для сферы промышленности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УрФУ. «Накануне состоялась встреча глав вузов. Виктор Кокшаров и Садритдин Турабджанов обсудили подготовку кадров для промышленности республики и исследовательское партнерство», — сказано в сообщении. Особенное внимание уделяется инженерному направлению. «УрФУ открыт к сотрудничеству в сферах, где подтверждены наши компетенции — в металлургии, энергетике, нефтехимии, информационных технологиях» — отметил ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров. Созданная в вузе мультикультурная среда позволят 4500 студентам из 101 страны получать качественное образование в Екатеринбурге. «Нельзя обойти стороной и то, что мы хотели бы значительно увеличить количество студентов и преподавателей в рамках академического обмена. Узбекистан — это наш близкий партнер, если учесть масштабы двустороннего сотрудничества», — добавил проректор УрФУ по международным связям Сергей Тушин. Ташкентский государственный технический университет — один из крупнейших технических университетов Центральной Азии в области авиации, геологии, машиностроения, энергетики, электротехники и автоматики.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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