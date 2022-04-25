УрФУ готовит будущих промышленников для Узбекистана

Уральский вуз готовит инженеров для Узбекистана Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уральский федеральный университет заручился поддержкой одного из старейших вузов Узбекистана. Речь идет о Ташкентском государственном техническом университете. Главы учебных заведений обсудили подготовку кадров для сферы промышленности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УрФУ.

«Накануне состоялась встреча глав вузов. Виктор Кокшаров и Садритдин Турабджанов обсудили подготовку кадров для промышленности республики и исследовательское партнерство», — сказано в сообщении.

Особенное внимание уделяется инженерному направлению. «УрФУ открыт к сотрудничеству в сферах, где подтверждены наши компетенции — в металлургии, энергетике, нефтехимии, информационных технологиях» — отметил ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров.

Созданная в вузе мультикультурная среда позволят 4500 студентам из 101 страны получать качественное образование в Екатеринбурге. «Нельзя обойти стороной и то, что мы хотели бы значительно увеличить количество студентов и преподавателей в рамках академического обмена. Узбекистан — это наш близкий партнер, если учесть масштабы двустороннего сотрудничества», — добавил проректор УрФУ по международным связям Сергей Тушин.

Ташкентский государственный технический университет — один из крупнейших технических университетов Центральной Азии в области авиации, геологии, машиностроения, энергетики, электротехники и автоматики.