Изменение Конституции повлияет на политическую систему страны, отметил Касым-Жомарт Токаев Фото: официальный сайт президента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести референдум по внесению поправок в Конституцию страны. Об этом он заявил на сессии Ассамблеи народа Казахстана. По словам Токаева, подготовленные им поправки кардинально изменят политическую систему страны.

«Считаю, что изменение конституции через всенародное голосование станет яркой демонстрацией народного волеизъявления. Мною инициированы изменения в конституцию, которые носят фундаментальный характер и кардинально меняют политическую систему страны. Этот качественный переход можно назвать второй республикой», — цитирует президента Казахстана ТАСС.

Токаев отметил, что после внесения поправок в Конституцию, Казахстан перейдет к новой государственной модели и новому формату взаимодействия государства и общества. По его словам, рабочей группой подготовлены поправки в 33 статьи основного закона страны. Законопроект уже передан на рассмотрение в Конституционный совет.

В соответствии с поправками к основному закону, в Казахстане сократятся полномочия президента, усилится роль парламента и местных представительных органов. Кроме того, будет укреплена правовая сфера и воссоздан Конституционный суд.

Президент Казахстана пояснил, что референдум позволит каждому гражданину страны принять участие в решении ее судьбы. Он также укрепит курс на всестороннюю демократизацию, считает Токаев.