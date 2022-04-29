Свердловскому заключенному пытались передать телефоны в торте

30 апреля 2022 в 03:52 Размер текста - 17 +

Передать заключенному средства связи не удалось Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заключенному в Тавде (Свердловская область) пытались передать устройства для сотовой связи, спрятав их в торт. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области. «Сотрудниками ИК-26 (г.Тавда) были обнаружены и изъяты, спрятанные ухищренным способом в коржах для изготовления тортов 3 сотовых телефона, 12 сим-карт и 2 зарядных устройства», — заявили в пресс-службе ведомства. В посылке для заключенного сотрудники колонии нашли устройства для сотовой связи и комплектующие к ним. Сообщники обвиняемого попытались передать запрещенные вещи странным способом, в коржах для приготовления тортов. На данный момент сотрудники исправительной колонии проводят проверку по факту правонарушения. Ранее URA.RU рассказывало о свердловских заключенных, которые делают мебель для студентов из ХМАО. После убийства в екатеринбургском СИЗО начальник ГУФСИН прибыл туда с проверкой. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Заключенному в Тавде (Свердловская область) пытались передать устройства для сотовой связи, спрятав их в торт. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области. «Сотрудниками ИК-26 (г.Тавда) были обнаружены и изъяты, спрятанные ухищренным способом в коржах для изготовления тортов 3 сотовых телефона, 12 сим-карт и 2 зарядных устройства», — заявили в пресс-службе ведомства. В посылке для заключенного сотрудники колонии нашли устройства для сотовой связи и комплектующие к ним. Сообщники обвиняемого попытались передать запрещенные вещи странным способом, в коржах для приготовления тортов. На данный момент сотрудники исправительной колонии проводят проверку по факту правонарушения. Ранее URA.RU рассказывало о свердловских заключенных, которые делают мебель для студентов из ХМАО. После убийства в екатеринбургском СИЗО начальник ГУФСИН прибыл туда с проверкой.