30 апреля 2022
29 апреля 2022

Под Тюменью водитель сбил насмерть пешехода и скрылся

© Служба новостей «URA.RU»
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Водителя «Газели», сбившего двух человек, сотрудники ГИБДД остановили в районе Заводоуковска. Фото:

В результате ДТП в Тюменской области были сбиты двое пешеходов, один погиб, второй травмирован. Мужчины шли через дорогу в состоянии алкогольного опьянения. Позже в Заводоуковском районе сотрудники ГИБДД остановили подозреваемого, сообщает областная пресс-служба ГИБДД.

«Сегодня около четырех часов утра на 20-м километре автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский, предположительно автомобилем „Газель“, сбиты двое пешеходов, один из них погиб, второй травмирован. Предварительно, двое мужчин в состоянии сильного алкогольного опьянения шли через дорогу, 43-летний житель Сладковского района скончался на месте, 48-летний мужчина получил травму головы», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, сотрудники ГИБДД задержали «по горячим следам» 43-летнего водителя «Газели». Он заявил, что испугался. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени водитель сбил остановку с людьми и скрылся с места ДТП. Пострадали три женщины.

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В результате ДТП в Тюменской области были сбиты двое пешеходов, один погиб, второй травмирован. Мужчины шли через дорогу в состоянии алкогольного опьянения. Позже в Заводоуковском районе сотрудники ГИБДД остановили подозреваемого, сообщает областная пресс-служба ГИБДД. «Сегодня около четырех часов утра на 20-м километре автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский, предположительно автомобилем „Газель“, сбиты двое пешеходов, один из них погиб, второй травмирован. Предварительно, двое мужчин в состоянии сильного алкогольного опьянения шли через дорогу, 43-летний житель Сладковского района скончался на месте, 48-летний мужчина получил травму головы», — говорится в сообщении. По данным ведомства, сотрудники ГИБДД задержали «по горячим следам» 43-летнего водителя «Газели». Он заявил, что испугался. Обстоятельства ДТП выясняются. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени водитель сбил остановку с людьми и скрылся с места ДТП. Пострадали три женщины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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