Под Тюменью водитель сбил насмерть пешехода и скрылся

Водителя «Газели», сбившего двух человек, сотрудники ГИБДД остановили в районе Заводоуковска. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В результате ДТП в Тюменской области были сбиты двое пешеходов, один погиб, второй травмирован. Мужчины шли через дорогу в состоянии алкогольного опьянения. Позже в Заводоуковском районе сотрудники ГИБДД остановили подозреваемого, сообщает областная пресс-служба ГИБДД.

«Сегодня около четырех часов утра на 20-м километре автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский, предположительно автомобилем „Газель“, сбиты двое пешеходов, один из них погиб, второй травмирован. Предварительно, двое мужчин в состоянии сильного алкогольного опьянения шли через дорогу, 43-летний житель Сладковского района скончался на месте, 48-летний мужчина получил травму головы», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, сотрудники ГИБДД задержали «по горячим следам» 43-летнего водителя «Газели». Он заявил, что испугался. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени водитель сбил остановку с людьми и скрылся с места ДТП. Пострадали три женщины.