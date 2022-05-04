04 мая 2022

Пермяков предупредили о сильном ветре и заморозках

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тобольск, зима, погода, небо, заморозки, иней на деревьях, весна
Заморозки могут быть до -5 градусов Фото:

На территории Пермского края 5 и 6 мая ожидаются неблагоприятные погодные условия. Пермяков ожидают сильный ветер с порывами до 17 м/с и ночные заморозки. Об этом жителей региона предупредили на сайте МЧС по Пермскому краю.

«Ветер северо-западный 7—12 м/с, днем местами порывы до 17 м/с. Ночью заморозки −5…0 градусов», — говорится в оперативной информации на сайте ведомства. Температура воздуха днем, по прогнозам, составит от 6 до 11 градусов.

Ранее синоптики уже предупредили пермяков, что предстоящая рабочая неделя будет дождливой. На севере региона часто будет идти мокрый снег, а количество осадков значительно превысит норму.

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На территории Пермского края 5 и 6 мая ожидаются неблагоприятные погодные условия. Пермяков ожидают сильный ветер с порывами до 17 м/с и ночные заморозки. Об этом жителей региона предупредили на сайте МЧС по Пермскому краю. «Ветер северо-западный 7—12 м/с, днем местами порывы до 17 м/с. Ночью заморозки −5…0 градусов», — говорится в оперативной информации на сайте ведомства. Температура воздуха днем, по прогнозам, составит от 6 до 11 градусов. Ранее синоптики уже предупредили пермяков, что предстоящая рабочая неделя будет дождливой. На севере региона часто будет идти мокрый снег, а количество осадков значительно превысит норму.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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