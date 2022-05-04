Пермяков предупредили о сильном ветре и заморозках

Заморозки могут быть до -5 градусов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

На территории Пермского края 5 и 6 мая ожидаются неблагоприятные погодные условия. Пермяков ожидают сильный ветер с порывами до 17 м/с и ночные заморозки. Об этом жителей региона предупредили на сайте МЧС по Пермскому краю.

«Ветер северо-западный 7—12 м/с, днем местами порывы до 17 м/с. Ночью заморозки −5…0 градусов», — говорится в оперативной информации на сайте ведомства. Температура воздуха днем, по прогнозам, составит от 6 до 11 градусов.

Ранее синоптики уже предупредили пермяков, что предстоящая рабочая неделя будет дождливой. На севере региона часто будет идти мокрый снег, а количество осадков значительно превысит норму.