Рэпер Сява записал новый вариант гимна Перми. Видео

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МиГ попал в новый клип Сявы
МиГ попал в новый клип Сявы Фото:

Вячеслав Хахалкин, известный как репер Сява, записал видео со своим вариантом гимна про Пермь. Ролик артист опубликовал в своей группу в соцсети «ВКонтакте».

«Это сниппет (краткий отрывок — прим. URA.RU) на новый трек про город Пермь», — говорит Сява в видео. Премьера полной версии песни запланирована на 12 июня.

Ранее свой гимн Перми представил DJ Smash (Андрей Ширман). Видео было посвящено 300-летию города.

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Вячеслав Хахалкин, известный как репер Сява, записал видео со своим вариантом гимна про Пермь. Ролик артист опубликовал в своей группу в соцсети «ВКонтакте». «Это сниппет (краткий отрывок — прим. URA.RU) на новый трек про город Пермь», — говорит Сява в видео. Премьера полной версии песни запланирована на 12 июня. Ранее свой гимн Перми представил DJ Smash (Андрей Ширман). Видео было посвящено 300-летию города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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