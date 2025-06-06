МиГ попал в новый клип Сявы
Вячеслав Хахалкин, известный как репер Сява, записал видео со своим вариантом гимна про Пермь. Ролик артист опубликовал в своей группу в соцсети «ВКонтакте».
«Это сниппет (краткий отрывок — прим. URA.RU) на новый трек про город Пермь», — говорит Сява в видео. Премьера полной версии песни запланирована на 12 июня.
Ранее свой гимн Перми представил DJ Smash (Андрей Ширман). Видео было посвящено 300-летию города.
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