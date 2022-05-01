На север Пермского края надвигаются обильные осадки

Всю неделю в северных районах региона будут идти дожди и мокрый снег Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На предстоящей неделе на севере Пермского края ожидаются обильные осадки, превышающие климатическую норму. В остальной части региона местами пройдут небольшие дожди. Об этом сообщается на сайте научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

«Количество осадков в большинстве районов окажется близким к климатической норме, в северных районах — немного выше нее», — говорится на сайте проекта. Температура воздуха в среднем будет ниже нормы на 1-2 градуса.

В течение всей рабочей недели местами в Пермском крае будет идти дождь, а на севере — мокрый снег. В понедельник температура воздуха будет держаться в районе +5, +10 градусов. Во вторник и среду немного потеплеет (до +9, +14 во вторник и +11, +16 градусов в среду). Порывы ветра будут достигать 16 м/с. В последние дни рабочей недели немного похолодает — до +4, +9 градусов днем и -5, 0 ночью.