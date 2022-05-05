В Кургане рассказали, куда увезут эвакуированных из-за пожара

Эвакуированных из деревень Белый Яр и Передергина отвезут в лагерь «Космос» и общежитие КГСХА Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителей деревень Белый Яр и Передергина, СНТ «Благодатное», СНТ «Раздолье», эвакуированные из-за лесного пожара в Кетовского муниципального округа Курганской области, будут временно размещены в лагере «Космос» и общежитии Курганской государственной сельхозакадемии (КГСХА). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

«Всего планируется эвакуировать около 500 человек. По оперативным данным, они будут размещены в детском оздоровительном лагере „Космос“ и общежитии Курганской сельскохозяйственной академии», — отмечают в ведомстве.

По данным МЧС, сейчас все силы и средства группировки сосредоточены на сдерживании огня. Он находится в шести километрах от населенных пунктов. Ликвидации пожара мешает колоссальная ветровая нагрузка: порывы ветра, достигающие 20-25 м/с, способствуют распространению огня на большие расстояния.

В районе населенных пунктов Большое Чаусово и Белый Яр работает инженерная машина разграждения Уральского учебно-спасательного центра МЧС России (Челябинская область), которая создает противопожарные разрывы. По данным на 6 мая, наиболее сложная обстановка с пожарами остается в Кетовском, Белозерском и Каргапольском округах.

О превентивной эвакуации 500 человек из деревень Белый Яр и Передергина ранее сообщало URA.RU. Тушением пожара в районе Белого Яра лично руководит начальник ГУ МЧС по Курганской области, генерал-майор внутренней службы Юрий Землянский. Губернатор Вадим Шумков заявил, что огонь угрожает трем населенным пунктам в Кетовском и Белозерском муниципальных округах. Из-за ситуации с лесными пожарами временно закрыто движение автомобилей по трассе Курган-Тюмень.

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