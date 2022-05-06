06 мая 2022

Ретропоезд «Эшелон Победы» прибыл в Екатеринбург. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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У поезда выстроились очереди желающих посмотреть вагоны изнутри

Сотни екатеринбуржцев встретили ретропоезд «Эшелон Победы», который прибыл на железнодорожный вокзал Екатеринбурга в 11 часов 35 минут. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Эшелон встретили торжественным митингом. У вагонов сформировались большие очереди желающих посмотреть поезд изнутри», — передает корреспондент. В состав ретропоезда входят вагон-теплушка, аптека-перевязочная, санпропускник, вагон-кухня, хлебопекарня и вагон-электростанция.

Помимо ретропоезда, на платформах вокзала выставлены образцы исторической военной техники. Это — танк Т-34, пушка М-42, реактивная установка «Катюша», автомобиль ГАЗ-67 и др. Также сформированы экспозиции по направлениям: военно-санитарные перевозки, эвакуация предприятий, воинские перевозки солдат и военной техники.

Екатеринбуржцы встретили электропоезд
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Очередь у ретропоезда «Эшелон Победы»
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Танцевальная группа на поезде
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Видео: Эдуард Корниенко @ URA.RU

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Сотни екатеринбуржцев встретили ретропоезд «Эшелон Победы», который прибыл на железнодорожный вокзал Екатеринбурга в 11 часов 35 минут. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Эшелон встретили торжественным митингом. У вагонов сформировались большие очереди желающих посмотреть поезд изнутри», — передает корреспондент. В состав ретропоезда входят вагон-теплушка, аптека-перевязочная, санпропускник, вагон-кухня, хлебопекарня и вагон-электростанция. Помимо ретропоезда, на платформах вокзала выставлены образцы исторической военной техники. Это — танк Т-34, пушка М-42, реактивная установка «Катюша», автомобиль ГАЗ-67 и др. Также сформированы экспозиции по направлениям: военно-санитарные перевозки, эвакуация предприятий, воинские перевозки солдат и военной техники. Видео: Эдуард Корниенко @ URA.RU
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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