У поезда выстроились очереди желающих посмотреть вагоны изнутриЭдуард Корниенко @ URA.RU
Сотни екатеринбуржцев встретили ретропоезд «Эшелон Победы», который прибыл на железнодорожный вокзал Екатеринбурга в 11 часов 35 минут. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«Эшелон встретили торжественным митингом. У вагонов сформировались большие очереди желающих посмотреть поезд изнутри», — передает корреспондент. В состав ретропоезда входят вагон-теплушка, аптека-перевязочная, санпропускник, вагон-кухня, хлебопекарня и вагон-электростанция.
Помимо ретропоезда, на платформах вокзала выставлены образцы исторической военной техники. Это — танк Т-34, пушка М-42, реактивная установка «Катюша», автомобиль ГАЗ-67 и др. Также сформированы экспозиции по направлениям: военно-санитарные перевозки, эвакуация предприятий, воинские перевозки солдат и военной техники.
Екатеринбуржцы встретили электропоезд
Фото: Эдуард Корниенко @ URA.RU
Очередь у ретропоезда «Эшелон Победы»
Фото: Эдуард Корниенко @ URA.RU
Танцевальная группа на поезде
Фото: Эдуард Корниенко @ URA.RU
Видео: Эдуард Корниенко @ URA.RU
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Сотни екатеринбуржцев встретили ретропоезд «Эшелон Победы», который прибыл на железнодорожный вокзал Екатеринбурга в 11 часов 35 минут. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Эшелон встретили торжественным митингом. У вагонов сформировались большие очереди желающих посмотреть поезд изнутри», — передает корреспондент. В состав ретропоезда входят вагон-теплушка, аптека-перевязочная, санпропускник, вагон-кухня, хлебопекарня и вагон-электростанция. Помимо ретропоезда, на платформах вокзала выставлены образцы исторической военной техники. Это — танк Т-34, пушка М-42, реактивная установка «Катюша», автомобиль ГАЗ-67 и др. Также сформированы экспозиции по направлениям: военно-санитарные перевозки, эвакуация предприятий, воинские перевозки солдат и военной техники. Видео: Эдуард Корниенко @ URA.RU