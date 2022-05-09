09 мая 2022

Байден обеспокоился выходом Путина из украинского кризиса

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Владимира Путина с олимпийской сборной в Кремле. Москва, путин владимир
Президент США считает, что у Путина якобы нет плана по выходу из кризиса Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент США Джо Байден забеспокоился о том, как российский лидер Владимир Путин выйдет из конфликта на Украине. Об этом глава Соединенных штатов заявил на встрече с представителями Демократической партии.

Байден заявил, что считает президента России Владимира Путина «расчетливым» человеком. При этом, по его мнению, пока у российского лидера якобы нет плана по выходу из конфликта на Украине, передает агентство Reuters. «Сейчас Байден пытается понять, что с этим делать», — сообщает издание.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине утром 24 февраля 2022 года. Как заявлял глава государства, ее основными целями является освобождение территорий республик Донбасса, а также демилитаризация Украины. Российский лидер также отмечал, что специальная операция на Украине достигнет результата. В этом нет сомнений, передает телеканал 360. Путин сказал, что российские военные действуют профессионально, мужественно выполняют свой долг и героически сражаются, уточняет Life.

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Президент США Джо Байден забеспокоился о том, как российский лидер Владимир Путин выйдет из конфликта на Украине. Об этом глава Соединенных штатов заявил на встрече с представителями Демократической партии. Байден заявил, что считает президента России Владимира Путина «расчетливым» человеком. При этом, по его мнению, пока у российского лидера якобы нет плана по выходу из конфликта на Украине, передает агентство Reuters. «Сейчас Байден пытается понять, что с этим делать», — сообщает издание. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине утром 24 февраля 2022 года. Как заявлял глава государства, ее основными целями является освобождение территорий республик Донбасса, а также демилитаризация Украины. Российский лидер также отмечал, что специальная операция на Украине достигнет результата. В этом нет сомнений, передает телеканал 360. Путин сказал, что российские военные действуют профессионально, мужественно выполняют свой долг и героически сражаются, уточняет Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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