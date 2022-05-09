Под Курганом из-за пожара частично перекрыли мост

Омский мост под Курганом частично перекрыли из-за пожаров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Под Курганом из-за сильного задымления от пожаров частично перекрыли Омский мост. Для автомобилистов организовано реверсивное движение. Об этом URA.RU сообщают очевидцы.

«Горит все вокруг деревни Костоусово. Омский мост частично перекрыт. На дороге ужасная видимость», — рассказал очевидец. «За мостом сильно горит трава, ничего не видно. Мы как ежики в тумане», — сказал один из автомобилистов. В УМВД России по Курганской области прокомментировать перекрытие моста пообещали позднее.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в садоводстве «Зеленый Мыс» под Курганом из-за пожара пострадало несколько построек на общей площади 150 кв. м. На месте по повышенному рангу работают пожарно-спасательные подразделения из 62 человек и 16 единиц техники. А в поселке Чистопрудный Кетовского района жителей подготовили к превентивной эвакуации из-за возможной угрозы населенному пункту от лесных пожаров. В случае ухудшения обстановки граждан планируют вывозить на автобусах. В нескольких районах Курганской области, в том числе в областном центре, продолжает действовать режим ЧС, введенный в конце апреля из-за сложной ситуации с пожарами.