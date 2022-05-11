МИД РФ ответил Литве, объявившей Россию «страной-террористом»

Мария Захарова осудила лицемерие литовского правительства Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Решение правительства Литвы объявить Россию государством, «поддерживающим терроризм», является экстремистским и лицемерным. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По словам представителя ведомства, Литва никогда ранее не проявляла интерес к действиями НАТО во время бомбардировок Югославии или войны в Ираке. «На протяжении последних десятилетий мы неоднократно видели противозаконные, агрессивные действия НАТО, которые приводили к большим человеческим жертвам … приводили к появлению новых конфликтов в тех местах, где их даже не намечалось. Это и бомбардировка Югославии, и Ирак, и ситуация в Афганистане», — сказала Захарова.

Представитель МИД также отметила, что обвинение Вильнюса никак не способствует урегулированию ситуации на Украине. По ее словам, литовскому правительству следовало хотя бы раз «озаботиться судьбой людей, которых убивали в Донбассе» в течение восьми последних лет.

Ранее сейм Литвы принял антироссийскую резолюцию, обвиняя страну в якобы «поддержке и осуществлении терроризма». Кроме того, литовские власти призвали мировое сообщество провести расследование и дать оценку действиям России на Украине.

Россия по приказу президента РФ Владимира Путина проводит специальную операцию по денацификации Украины. Как заявлял глава государства, ее основной целью является освобождение жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида киевских властей, а безусловный приоритет Вооруженных сил РФ состоит в исключении жертв среди мирного населения в ходе боевых действий.

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