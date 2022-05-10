Власти Литвы окончательно разорвали отношения с Россией

Литовское правительство требует дать оценку действиям РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Правительство Литвы настраивает международное сообщество против России, обвинив страну в якобы «поддержке и осуществлении терроризма». Об этом сообщает латвийское издание Delfi.lt.

«Российская Федерация <…> является государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм. Сейм единогласно проголосовал за соответствующую резолюцию — 128 голосов», — написали в СМИ. Помимо этого, литовские власти призвали провести расследование и дать оценку действиям России на Украине.

Россия по приказу президента РФ Владимира Путина проводит специальную операцию по денацификации Украины. Как заявлял глава государства, безусловным приоритетом Вооруженных сил РФ является исключение напрасных жертв среди мирного населения. По информации Минобороны, российская армия успешно выполняет боевые задачи по ликвидации военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов.

Ранее российские активисты создали общественный проект «Трибунал», в котором собираются и публикуются свидетельства преступлений националистов и связанных с ними чиновников. Так, например, генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал об обстрелах населенных пунктов Северск и Серебрянка в ДНР украинскими националистами, переодетыми в форму ВС РФ.