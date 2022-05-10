Мужчина мешал спирт с водой и продавал соседям из окрестных домов Фото: Илья Московец © URA.RU

Сотрудники полиции задержали жителя Чебаркульского района, подозреваемого в хранении и реализации контрафактного алкоголя. Он успел продать смесь спирта с водой на миллион рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«В складском помещении, принадлежащем 54-летнему подозреваемому, сотрудниками полиции изъяты 4453 бутылки, а также спиртосодержащая продукция в количестве 360 единиц в бутылях емкостью 5 литров. Ущерб от преступной деятельности составил более миллиона рублей. Смешивание спирта с водой, а также розлив по бутылкам мужчина осуществлял в своем доме, продавая самодельную продукцию лицам, злоупотребляющим спиртными напитками, реализация осуществлялась по предварительному звонку», — рассказали в пресс-службе.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ («Производство или сбыт товаров и продукции без маркировки»). Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Спирт подозреваемый разливал по бутылкам ГУ МВД по Челябинской области

Иногда продажа осуществлялась пятилитровыми бутылками ГУ МВД по Челябинской области