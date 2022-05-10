10 мая 2022

Челябинец продал соседям самодельный алкоголь на миллион рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, шампанское, бокалы, алкоголь, вино
Мужчина мешал спирт с водой и продавал соседям из окрестных домов Фото:

Сотрудники полиции задержали жителя Чебаркульского района, подозреваемого в хранении и реализации контрафактного алкоголя. Он успел продать смесь спирта с водой на миллион рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«В складском помещении, принадлежащем 54-летнему подозреваемому, сотрудниками полиции изъяты 4453 бутылки, а также спиртосодержащая продукция в количестве 360 единиц в бутылях емкостью 5 литров. Ущерб от преступной деятельности составил более миллиона рублей. Смешивание спирта с водой, а также розлив по бутылкам мужчина осуществлял в своем доме, продавая самодельную продукцию лицам, злоупотребляющим спиртными напитками, реализация осуществлялась по предварительному звонку», — рассказали в пресс-службе.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ («Производство или сбыт товаров и продукции без маркировки»). Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Спирт подозреваемый разливал по бутылкам
Иногда продажа осуществлялась пятилитровыми бутылками

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Сотрудники полиции задержали жителя Чебаркульского района, подозреваемого в хранении и реализации контрафактного алкоголя. Он успел продать смесь спирта с водой на миллион рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «В складском помещении, принадлежащем 54-летнему подозреваемому, сотрудниками полиции изъяты 4453 бутылки, а также спиртосодержащая продукция в количестве 360 единиц в бутылях емкостью 5 литров. Ущерб от преступной деятельности составил более миллиона рублей. Смешивание спирта с водой, а также розлив по бутылкам мужчина осуществлял в своем доме, продавая самодельную продукцию лицам, злоупотребляющим спиртными напитками, реализация осуществлялась по предварительному звонку», — рассказали в пресс-службе. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ («Производство или сбыт товаров и продукции без маркировки»). Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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