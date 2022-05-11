11 мая 2022

Чехия захотела получить немецкие танки взамен поставок на Украину

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Чехия ведет переговоры с ФРГ о поставке танков взамен вооружения, отправленного Киеву Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Чехия ведет переговоры с Германией о поставке танков Leopard взамен тяжелой военной техники, которую Прага поставила Киеву. Об этом сообщило Чешское ТВ со ссылкой на главу минобороны Яну Чернохову.

«Чехия ведет с Германией переговоры о поставке танков Leopard в обмен на вооружение, которое Чехия направила на Украину. Чешская армия могла бы получить какую-то среднюю версию между старшим типом танков Leopard-1 и современным Leopard-2», — передает СМИ. При этом глава минобороны подчеркнула, что Прага нуждается в сильной боеспособной армии.

Россия по приказу президента Владимира Путина с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В качестве ее основной цели российский лидер заявлял освобождение республик Донбасса. Как заявляли в Минобороны РФ, армия Вооруженных сил Украины на протяжении всей операции получает военную помощь от стран Евросоюза и Соединенных штатов Америки. Еще в конце января власти Чехии приняли решение об оказании военной помощи Украине. Сообщалось, что страна поставит 4 000 артиллерийских снарядов. О дополнительных 1,3 млрд фунтов стерлингов (1,6 млрд долларов) на оказание военной, экономической и гуманитарной помощи Украине распорядилось и правительство Великобритании.

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Чехия ведет переговоры с Германией о поставке танков Leopard взамен тяжелой военной техники, которую Прага поставила Киеву. Об этом сообщило Чешское ТВ со ссылкой на главу минобороны Яну Чернохову. «Чехия ведет с Германией переговоры о поставке танков Leopard в обмен на вооружение, которое Чехия направила на Украину. Чешская армия могла бы получить какую-то среднюю версию между старшим типом танков Leopard-1 и современным Leopard-2», — передает СМИ. При этом глава минобороны подчеркнула, что Прага нуждается в сильной боеспособной армии. Россия по приказу президента Владимира Путина с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В качестве ее основной цели российский лидер заявлял освобождение республик Донбасса. Как заявляли в Минобороны РФ, армия Вооруженных сил Украины на протяжении всей операции получает военную помощь от стран Евросоюза и Соединенных штатов Америки. Еще в конце января власти Чехии приняли решение об оказании военной помощи Украине. Сообщалось, что страна поставит 4 000 артиллерийских снарядов. О дополнительных 1,3 млрд фунтов стерлингов (1,6 млрд долларов) на оказание военной, экономической и гуманитарной помощи Украине распорядилось и правительство Великобритании.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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