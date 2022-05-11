Генпрокурор РФ заставил челябинский завод отдать рабочим долг

Рабочим выплатили долги на 9 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова 48 бывшим сотрудникам челябинского завода АО «Уралтрубмаш» выплачен долг по зарплате свыше 9 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Двое бывших руководителей попали под уголовное преследование.

«Прокуратурой Челябинской области организован личный прием представителей трудового коллектива, в ходе которого разъяснены действия, направленные на защиту их прав. Кроме того, организован ряд дополнительных мероприятий, в том числе проверка полноты действий судебных приставов-исполнителей, арбитражного управляющего», — рассказали в пресс-службе генеральной прокуратуры РФ на сайте ведомства.

В 2019 году АО «Уралтрубмаш» признали банкротом. Конкурсный управляющий занялся продажей имущества, только денег бывшие работники не увидели. После вмешательства прокуратуры должностное лицо отстранили, а вновь назначенный сменщик начал формировать конкурсную массу, чтобы это позволило расплатиться с кредиторами.

В надзорном ведомстве отмечают, что предпринятые действия позволили погасить задолженность в размере 9 с лишним млн рублей перед 48 бывшими сотрудниками АО «Уралтрубмаш», еще почти 7 млн зарезервированы. Бывших руководителей и собственников компании подводят под суд с возбужденным против них уголовным делом по статье за невыплату заработной платы. Получить комментарий представителей компании не удалось: телефоны предприятия молчат, а домен сайта выставлен на продажу.

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