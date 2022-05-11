11 мая 2022

В кассации изучат дело челябинцев, осужденных после звонка Путина

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Приговор Андрею Пязоку и Сергею Вегельману в суде Центрального района. Челябинск, пязок андрей, вегельман сергей
Уголовное преследование Пязока и Вегельмана длится с 2017 года Фото:
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Как спасают дольщиков «Речелстроя» после звонка Путина

Прокуратура направила кассационное представление на решение Челябинского областного суда, отменившего приговор владельцу челябинской фирмы «Речелстрой» Андрею Пязоку и его топ-менеджеру Сергею Вегельману, осужденным за обман дольщиков, которым звонил лично президент Владимир Путин. Материал поступил в седьмой кассационный суд общей юрисдикции, следует из картотеки судебного делопроизводства.

«Дата поступления кассационного представления из прокуратуры Челябинской области — 5 мая, дата передачи жалобы на изучение — 11 мая. Результата изучения жалобы нет», — сообщается в карточке дела.

Фирма Пязока строила многоквартирные жилые дома в челябинском микрорайоне Чурилово и в 16-м микрорайоне в Кургане. Стройка была заморожена в 2016 году. В 2017 году в отношении Пязока начали расследование, но активизировали его после того, как Путин позвонил одной из дольщиц и пообещал разобраться.

Пязока и Вегельмана признали виновными по ч.2 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денег граждан в нарушение законодательства об участии в долевом строительстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Суд приговорил их к двум годам и 1,5 года колонии-поселения соответственно, но приговор был отменен с возвратом дела прокурору.

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Прокуратура направила кассационное представление на решение Челябинского областного суда, отменившего приговор владельцу челябинской фирмы «Речелстрой» Андрею Пязоку и его топ-менеджеру Сергею Вегельману, осужденным за обман дольщиков, которым звонил лично президент Владимир Путин. Материал поступил в седьмой кассационный суд общей юрисдикции, следует из картотеки судебного делопроизводства. «Дата поступления кассационного представления из прокуратуры Челябинской области — 5 мая, дата передачи жалобы на изучение — 11 мая. Результата изучения жалобы нет», — сообщается в карточке дела. Фирма Пязока строила многоквартирные жилые дома в челябинском микрорайоне Чурилово и в 16-м микрорайоне в Кургане. Стройка была заморожена в 2016 году. В 2017 году в отношении Пязока начали расследование, но активизировали его после того, как Путин позвонил одной из дольщиц и пообещал разобраться. Пязока и Вегельмана признали виновными по ч.2 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денег граждан в нарушение законодательства об участии в долевом строительстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Суд приговорил их к двум годам и 1,5 года колонии-поселения соответственно, но приговор был отменен с возвратом дела прокурору.
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