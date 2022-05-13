Стрит-арт художник Денис Благо часто участвует в благотворительных акциях Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Первая в России «Стена памяти» жертвам СПИДа появилась в Екатеринбурге. Арт-объект находится на улице Толмачева, 9. Больше 100 имен свердловчан, умерших от СПИДа, нанес на стену стрит-арт художник Денис Благо, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Этот своего рода мемориал появился в память о тех, чью жизнь унес СПИД. Сегодня очень важно знать, что с ВИЧ-статусом можно жить полноценной жизнью: работать, создавать семью и рожать детей», — поделился художник Денис Благо с корреспондентом агентства.

По словам специалиста Свердловского областного центра профилактики и борьбы со СПИДом Ксении Гоголевой, замалчивать проблему ВИЧ-инфекции нельзя. «К сожалению, очень мало людей, у которых подтвержден ВИЧ-статус, хотят говорить о своем диагнозе. Согласно нашей статистики, только 11 человек из 68 000 готовы показать свое лицо и открыто рассказать о себе, о том, как заразились ВИЧ и что они делают, чтобы чувствовать себя сейчас нормально и вести полноценную жизнь», — отметила она.

Также сегодня будет работать тест — мобиль с 13:30 до 22:00. Все желающие смогут узнать свой ВИЧ-статус абсолютно бесплатно в течение десяти минут. Ранее URA.RU писало, что в 14 регионах России можно говорить о генерализованной эпидемии ВИЧ — это значит, что ВИЧ вышел за пределы уязвимых групп и прочно укореняется среди населения в целом. Эпидемия считается генерализованной, если распространенность ВИЧ-инфекции среди беременных женщин устойчиво выше одного процента.

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Специалист Свердловского областного центра профилактики и борьбы со СПИДом Ксения Гоголева Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

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