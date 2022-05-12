В Тюменской области зафиксировали эпидемию ВИЧ

13 мая 2022 в 02:24 Размер текста - 17 +

Согласно данным, в регионе 65,8% ВИЧ-позитивных людей состоят на диспансерном учете Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Тюменской области зафиксировали генерализованную эпидемию ВИЧ. Об этом сообщают аналитики проекта «Если быть точным», изучившие последние открытые данные. «В 14 регионах России можно говорить о генерализованной эпидемии ВИЧ — это значит, что ВИЧ вышел за пределы уязвимых групп и прочно укореняется среди населения в целом. Эпидемия считается генерализованной, если распространенность ВИЧ-инфекции среди беременных женщин устойчиво выше одного процента. Устойчиво выше 1% беременных диагностируют ВИЧ в Тюменской области», — говорится в материалах исследования. Также подобную эпидемию зафиксировали в Кемеровской, Томской, Новосибирской, Самарской, Иркутской, Тверской, Свердловской, Оренбургской, Челябинской, Ленинградской областях, Алтайском крае, Пермском крае, Красноярском крае. Помимо этого, исследователи выявили, что Тюменская область является одним из лидеров по смертности от ВИЧ. «Лидеры по смертности от ВИЧ — Самарская и Тюменская области (по 30 на 100 тысяч). Среднероссийский показатель смертности от ВИЧ в 2020 году — 12,6 на 100 тысяч», — отметили аналитики. Эксперты проекта «Если быть точным» изучили последние данные за 2020 год. Согласно опубликованной информации, всего в регионе 65,8% ВИЧ-позитивных людей состоят на диспансерном учете, 53% получают антиретровирусную терапию. Подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» , будьте в курсе всех важных событий.

В Тюменской области зафиксировали генерализованную эпидемию ВИЧ. Об этом сообщают аналитики проекта «Если быть точным», изучившие последние открытые данные. «В 14 регионах России можно говорить о генерализованной эпидемии ВИЧ — это значит, что ВИЧ вышел за пределы уязвимых групп и прочно укореняется среди населения в целом. Эпидемия считается генерализованной, если распространенность ВИЧ-инфекции среди беременных женщин устойчиво выше одного процента. Устойчиво выше 1% беременных диагностируют ВИЧ в Тюменской области», — говорится в материалах исследования. Также подобную эпидемию зафиксировали в Кемеровской, Томской, Новосибирской, Самарской, Иркутской, Тверской, Свердловской, Оренбургской, Челябинской, Ленинградской областях, Алтайском крае, Пермском крае, Красноярском крае. Помимо этого, исследователи выявили, что Тюменская область является одним из лидеров по смертности от ВИЧ. «Лидеры по смертности от ВИЧ — Самарская и Тюменская области (по 30 на 100 тысяч). Среднероссийский показатель смертности от ВИЧ в 2020 году — 12,6 на 100 тысяч», — отметили аналитики. Эксперты проекта «Если быть точным» изучили последние данные за 2020 год. Согласно опубликованной информации, всего в регионе 65,8% ВИЧ-позитивных людей состоят на диспансерном учете, 53% получают антиретровирусную терапию.