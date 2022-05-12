Власти хотели сдать в аренду пермякам непригодные участки

Власти Юсьвинского муниципального округа (Пермский край) попытались провести аукцион на право аренды участков, которые были заведомо непригодны для ведения сельского хозяйства. Местный общественник, заметив это, обратился за помощью к бизнес-омбудсмену. Об этом сообщили в пресс-службе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае.
«Заявитель сообщил, что администрация разместила извещение об аукционе в отношении земельных участков сельхозназначения. При этом участки не могли быть предметом аукциона, так как это привело бы к нарушению прав потенциальных победителей торгов — межевание проведено с нарушениями, границы пересекаются с землями лесного фонда», — пояснили в пресс-службе.
В качестве подтверждения общественник представил письма уполномоченных органов Пермского края, а также копии фотокарт участков. Более того, в выписках ЕГРН сведения об ограничении прав на спорные земельные участки были отражены.
Омбудсмен Павел Новоселов обратился в прокуратуру района с просьбой проверить, законно ли действуют власти Юсьвинского муниципального округа при проведении такого аукциона. В итоге нарушение норм земельного законодательства подтвердилось. Главе округа внесли представление, а аукцион отменили.
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Власти Юсьвинского муниципального округа (Пермский край) попытались провести аукцион на право аренды участков, которые были заведомо непригодны для ведения сельского хозяйства. Местный общественник, заметив это, обратился за помощью к бизнес-омбудсмену. Об этом сообщили в пресс-службе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае. «Заявитель сообщил, что администрация разместила извещение об аукционе в отношении земельных участков сельхозназначения. При этом участки не могли быть предметом аукциона, так как это привело бы к нарушению прав потенциальных победителей торгов — межевание проведено с нарушениями, границы пересекаются с землями лесного фонда», — пояснили в пресс-службе. В качестве подтверждения общественник представил письма уполномоченных органов Пермского края, а также копии фотокарт участков. Более того, в выписках ЕГРН сведения об ограничении прав на спорные земельные участки были отражены. Омбудсмен Павел Новоселов обратился в прокуратуру района с просьбой проверить, законно ли действуют власти Юсьвинского муниципального округа при проведении такого аукциона. В итоге нарушение норм земельного законодательства подтвердилось. Главе округа внесли представление, а аукцион отменили. Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Перми призналась в нехватке земли для жилого строительства. Городские власти рассчитывают на повторное вовлечение в оборот территорий, занятых аварийными домами после их сноса.