Власти хотели сдать в аренду пермякам непригодные участки

Межевание участков было проведено с нарушениями Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Власти Юсьвинского муниципального округа (Пермский край) попытались провести аукцион на право аренды участков, которые были заведомо непригодны для ведения сельского хозяйства. Местный общественник, заметив это, обратился за помощью к бизнес-омбудсмену. Об этом сообщили в пресс-службе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае.

«Заявитель сообщил, что администрация разместила извещение об аукционе в отношении земельных участков сельхозназначения. При этом участки не могли быть предметом аукциона, так как это привело бы к нарушению прав потенциальных победителей торгов — межевание проведено с нарушениями, границы пересекаются с землями лесного фонда», — пояснили в пресс-службе.

В качестве подтверждения общественник представил письма уполномоченных органов Пермского края, а также копии фотокарт участков. Более того, в выписках ЕГРН сведения об ограничении прав на спорные земельные участки были отражены.

Омбудсмен Павел Новоселов обратился в прокуратуру района с просьбой проверить, законно ли действуют власти Юсьвинского муниципального округа при проведении такого аукциона. В итоге нарушение норм земельного законодательства подтвердилось. Главе округа внесли представление, а аукцион отменили.

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