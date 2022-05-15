Нобелевский номинант: НАТО провалился как гарант безопасности

16 мая 2022 в 01:13 Размер текста - 17 +

Финляндия и Швеция намерены вступить «потерпевший провал» альянс Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Активист и номинант на Нобелевскую премию мира Ян Оберг раскритиковал решение Финляндии и Швеции подать заявку на присоединение к НАТО. По его словам, страны хотят войти в «потерпевшую провал и устаревшую организацию», из членства в которой они не извлекут никакой пользы. «НАТО доказало, что неспособно обеспечить то, за что платят налогоплательщики, а именно: стабильность, мир и безопасность», — заявил Оберг в беседе с RT. Решение Финляндии и Швеции о подачи заявки на присоединение к альянсу собеседник назвал «катастрофическим». По мнению Оберга, из членства в НАТО страны не смогут извлечь ни единой выгоды. «Все страны, которые за последние 20 лет присоединились к альянсу, испытывали серьезное давление», — пояснил он, добавив, что США непременно разместят свои военные базы на территории этих государств. 18 мая правительство Финляндии официально приняло решение вступить в НАТО. С аналогичным заявлением выступили власти Швеции. Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с лидером страны Саули Ниинисте предостерег его от вступления Финляндии в НАТО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что страны в случае членства превратятся в пространство противостояния альянса и России. Сенатор Виктор Бондарев предупредил, что вступление в альянс повлечет за собой усиление российской группировки войск на общих границах. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Активист и номинант на Нобелевскую премию мира Ян Оберг раскритиковал решение Финляндии и Швеции подать заявку на присоединение к НАТО. По его словам, страны хотят войти в «потерпевшую провал и устаревшую организацию», из членства в которой они не извлекут никакой пользы. «НАТО доказало, что неспособно обеспечить то, за что платят налогоплательщики, а именно: стабильность, мир и безопасность», — заявил Оберг в беседе с RT. Решение Финляндии и Швеции о подачи заявки на присоединение к альянсу собеседник назвал «катастрофическим». По мнению Оберга, из членства в НАТО страны не смогут извлечь ни единой выгоды. «Все страны, которые за последние 20 лет присоединились к альянсу, испытывали серьезное давление», — пояснил он, добавив, что США непременно разместят свои военные базы на территории этих государств. 18 мая правительство Финляндии официально приняло решение вступить в НАТО. С аналогичным заявлением выступили власти Швеции. Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с лидером страны Саули Ниинисте предостерег его от вступления Финляндии в НАТО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что страны в случае членства превратятся в пространство противостояния альянса и России. Сенатор Виктор Бондарев предупредил, что вступление в альянс повлечет за собой усиление российской группировки войск на общих границах.