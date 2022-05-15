Свердловчане получили миллион под видом статусных силовиков

Мошенники подстроили ДТП, выставив пенсионера виновным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге неизвестные подстроили аварию и забрали миллион рублей у пенсионера, угрожая ему тюрьмой. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых.

«[С пострадавшим] поравнялась другая машина, водитель которой из открытого окна сказал, что пенсионер только что совершил наезд на человека, а с места аварии скрылся. Пожилой мужчина действительно обнаружил сидящим на дороге позади своей иномарки неизвестного ему гражданина средних лет», — сообщил Горелых.

По его словам, пенсионер хотел отвезти мужчину в больницу, но тот представился полковником Следственного комитета и стал давить на совесть пенсионера (якобы из-за ДТП опоздал на совещание и сломал часы за три миллиона). Сразу после этого жертве мошенничества позвонил человек, представившийся майором ГИБДД и начал угрожать.

В итоге растерянный пенсионер согласился перевести мошенникам миллион рублей, боясь сесть в тюрьму. О том, что его обманули, пенсионер понял только через несколько дней. Мошенникам грозит до шести лет лишения свободы.

Валерий Горелых призвал свердловчан быть внимательными и иметь в виду, что мошенники могут представляться сотрудниками любого ведомства. Перед любыми переводами денег стоит советоваться с друзьями и родственниками.