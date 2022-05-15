15 мая 2022
14 мая 2022

В пермских деревнях расширят полномочия «Почты России»

© Служба новостей «URA.RU»
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Музей старообрядчества в селе Роща. Свердловская область, Шалинский район, деревенский дом, село роща
Жители пермских деревень смогут получать документы на почте Фото:

В сельских населенных пунктах Пермского края капитально отремонтируют 44 отделения «Почты России», а еще 3 построят заново. На обновленной почте планируется открыть МФЦ и запустить продажу медицинских препаратов.

Масштабная программа модернизации почтовых отделений по всей стране стартовала год назад. В Пермском крае в программу на 2022 год вошли 47 отделений, из них в 44 проведут комплексные ремонты. Еще три помещения будут построены заново из быстровозводимых конструкций — взамен старых, ветхих. Общая стоимость работ по всем объектам 2022 года составляет порядка 206 млн руб.

Планируется, что в ремонтируемых отделениях откроются пункты МФЦ, появится доступ к порталу Госуслуг, а в некоторых населенных пунктах запустят продажу лекарственных средств.

«Проект по продаже лекарств в отделениях почтовой связи пока затруднен из-за лицензирования и дефицита фармспециалистов. Однако, мы намерены решить эту проблему, в том числе в сотрудничестве с Минздравом», — приводит пресс-служба «Почты России» слова директора Управления Федеральной почтовой связи Пермского края Наталии Дорониной.

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В сельских населенных пунктах Пермского края капитально отремонтируют 44 отделения «Почты России», а еще 3 построят заново. На обновленной почте планируется открыть МФЦ и запустить продажу медицинских препаратов. Масштабная программа модернизации почтовых отделений по всей стране стартовала год назад. В Пермском крае в программу на 2022 год вошли 47 отделений, из них в 44 проведут комплексные ремонты. Еще три помещения будут построены заново из быстровозводимых конструкций — взамен старых, ветхих. Общая стоимость работ по всем объектам 2022 года составляет порядка 206 млн руб. Планируется, что в ремонтируемых отделениях откроются пункты МФЦ, появится доступ к порталу Госуслуг, а в некоторых населенных пунктах запустят продажу лекарственных средств. «Проект по продаже лекарств в отделениях почтовой связи пока затруднен из-за лицензирования и дефицита фармспециалистов. Однако, мы намерены решить эту проблему, в том числе в сотрудничестве с Минздравом», — приводит пресс-служба «Почты России» слова директора Управления Федеральной почтовой связи Пермского края Наталии Дорониной.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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