В пермских деревнях расширят полномочия «Почты России»

Жители пермских деревень смогут получать документы на почте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В сельских населенных пунктах Пермского края капитально отремонтируют 44 отделения «Почты России», а еще 3 построят заново. На обновленной почте планируется открыть МФЦ и запустить продажу медицинских препаратов.

Масштабная программа модернизации почтовых отделений по всей стране стартовала год назад. В Пермском крае в программу на 2022 год вошли 47 отделений, из них в 44 проведут комплексные ремонты. Еще три помещения будут построены заново из быстровозводимых конструкций — взамен старых, ветхих. Общая стоимость работ по всем объектам 2022 года составляет порядка 206 млн руб.

Планируется, что в ремонтируемых отделениях откроются пункты МФЦ, появится доступ к порталу Госуслуг, а в некоторых населенных пунктах запустят продажу лекарственных средств.

«Проект по продаже лекарств в отделениях почтовой связи пока затруднен из-за лицензирования и дефицита фармспециалистов. Однако, мы намерены решить эту проблему, в том числе в сотрудничестве с Минздравом», — приводит пресс-служба «Почты России» слова директора Управления Федеральной почтовой связи Пермского края Наталии Дорониной.