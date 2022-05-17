В Челябинске эвакуировали следственный изолятор и ТРК

18 мая 2022 в 14:22 Размер текста - 17 +

В СИЗО-3 идет эвакуиация Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 18 мая прошла очередная волна ложных минирований. На этот раз сообщения поступили в следственный изолятор № 3, а также в ряд школ и ТРК, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «Снова идут сообщения о бомбах на электронные адреса, пишут, что все взлетят на воздух. ТРК, школы и учреждения ФСИН», — рассказал источник. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области информацию не комментируют. В пресс-службе ГУФСИН региона комментарий предоставят позднее. Ранее в регионе «минировали» школы, вузы, суды, торговые центры, кинотеатры и администрации городов. Сведения о наличии опасных предметов тогда не подтвердились.

В Челябинске 18 мая прошла очередная волна ложных минирований. На этот раз сообщения поступили в следственный изолятор № 3, а также в ряд школ и ТРК, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «Снова идут сообщения о бомбах на электронные адреса, пишут, что все взлетят на воздух. ТРК, школы и учреждения ФСИН», — рассказал источник. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области информацию не комментируют. В пресс-службе ГУФСИН региона комментарий предоставят позднее. Ранее в регионе «минировали» школы, вузы, суды, торговые центры, кинотеатры и администрации городов. Сведения о наличии опасных предметов тогда не подтвердились.