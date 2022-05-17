В Челябинске эвакуировали следственный изолятор и ТРК

В СИЗО-3 идет эвакуиация
В Челябинске 18 мая прошла очередная волна ложных минирований. На этот раз сообщения поступили в следственный изолятор № 3, а также в ряд школ и ТРК, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.
«Снова идут сообщения о бомбах на электронные адреса, пишут, что все взлетят на воздух. ТРК, школы и учреждения ФСИН», — рассказал источник.
В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области информацию не комментируют. В пресс-службе ГУФСИН региона комментарий предоставят позднее.
Ранее в регионе «минировали» школы, вузы, суды, торговые центры, кинотеатры и администрации городов. Сведения о наличии опасных предметов тогда не подтвердились.
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